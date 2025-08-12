Ar įsivaizduojate atostogas, kurios palieka ne tik daug gražių prisiminimų, bet ir ugdo jus kaip asmenybę, leidžia prisiliesti prie kitų kultūrų, o kartu – prisidėti prie teigiamų pokyčių pasaulyje? Tokia galimybė egzistuoja – tai dar ne daugeliui žinoma Europos Solidarumo Korpuso programa.
Tai Europos Sąjungos finansuojama tarptautinės savanorystės iniciatyva, skirta 18–35 metų jaunuoliams. Programa siūlo įvairių trukmių projektus tiek Europoje, tiek už jos ribų – nuo trumpalaikių (2 sav.–2 mėn.) iki ilgalaikių (2–12 mėn.), nuo individualios iki komandinės savanorystės. Dalyvavimas programoje yra pilnai kompensuojamas: savanoriams padengiamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, suteikiama draudimo apsauga, mokymai, mentorystė bei kita pagalba integruojantis į naują aplinką.
Kodėl verta dalyvauti?
Tarptautinė savanorystė – tai ne tik kelionė ar pagalba kitiems. Tai būdas geriau pažinti save, įgyti praktinių įgūdžių, sustiprinti pasitikėjimą savimi, tobulinti kalbos žinias ar net gauti papildomą balą stojant į aukštąją mokyklą. Daugelis savanorių sako – tai buvo geriausia jų gyvenimo patirtis. Tačiau nepaisant plačių galimybių, iš Lietuvos kasmet išvyksta vos 100–150 savanorių. Tai itin mažas skaičius, ypač žinant, kiek durų ši programa gali atverti.
Po Italijos saule: Martynos ESC savanorystės istorija
Martyna šiuo metu savanoriauja organizacijoje „Terzo Millennio“, Melendugno mieste, Italijoje, padėdama emigrantams integruotis į vietinę visuomenę. Keturias dienas per savaitę ji lanko italų kalbos kursus, padeda vaikams su namų darbais, organizuoja žaidimus, užsiėmimus, bendrauja su jais, prisideda prie renginių organizavimo bei dalyvių atrankos ofise.
Martynai savanorystės patirtis padėjo auginti savybes, kurių anksčiau jai trūko:
„Anksčiau nebuvau labai kantri, bet darbas su vaikais tikrai ugdo šią savybę. Tikiuosi, tai taps stipriu pagrindu ateičiai.“
Ji taip pat mini, kad susipažinimas su skirtingomis religijomis ir kultūromis – didžiulis atradimas:
„Švęsime Ramadano šventę – man tai visiškai nauja, bet jaučiu, kad tai labai praplės akiratį.“
Rekomendacija kitiems:
Martyna tvirtai tiki, kad savanorystė per ESC – puiki galimybė jauniems žmonėms. Tačiau svarbu žinoti, ko tikėtis:
„Svarbiausia – ateiti su noru mokytis, ne galvoti, kad jau viską žinai. Ir nebijoti kalbėtis, siūlyti idėjas.“
Jos patarimas? Išbandyk savanorystę Lietuvoje, jei dar nežinai, ar nori vykti į užsienį. Taip galėsi lengviau suprasti, ar tau tinka toks veiklos būdas.
ESC savanorystė: paprasta išvažiuoti, sunku pamiršti
Ieškai prasmingo nuotykio? Europos solidarumo korpuso (ESC) savanorystė – tai galimybė jaunimui nuo kelių savaičių iki metų prisidėti prie įvairių projektų visoje Europoje. Tai puiki proga pažinti kitą kultūrą, įgyti patirties ir prisidėti prie pokyčių – tiek sau, tiek kitiems!