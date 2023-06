Prasidėjus dviračių sezonui, dviratininkai nekantrauja leistis į keliones ar trumpus pasivažinėjimus. Nesvarbu, ar esate patyręs dviratininkas, ar pradedantysis, tinkamų dviračio padangų pasirinkimas yra esminis sprendimas, galintis labai palengvinti jūsų važiavimą.

„Inter Cars Lietuva“ Padangų skyriaus vadovas Dmitrijus Murnikovas atkreipia dėmesį, kad tinkamos padangos ne tik padidina komfortą, bet ir užtikrina saugumą įvairiose vietovėse. Kadangi yra daugybė variantų, pasirinkti tinkamiausias padangas gali būti nelengva užduotis.

Kaip išsirinkti?

Dažniausiai dviračio padangos parenkamos pagal jo tipą. Populiariausi dviračio tipai yra plento, miesto, kalnų, turistiniai ir hibridiniai. Jei didžiąją dalį laiko važiuojate lygiu keliu, reikėtų rinktis lygesnį protektoriaus raštą, o jei reikia geresnio pravažumo – grubesnį.

„Plento dviratininkai paprastai ieško padangų, kurios užtikrina greitį ir mažą pasipriešinimą riedėjimui, o kalnų dviratininkams reikalingos puikaus sukibimo ir patvarumo padangos bekelės trasoms. Taigi padangų pasirinkimą lemia ir važiavimo stilius“, – teigia D. Murnikovas.

Vienas esminių veiksnių – padangos dydis, turintis įtakos našumui ir suderinamumui su jūsų dviračiu. Labai svarbu suderinti padangos plotį su norimomis važiavimo savybėmis. Platesnės padangos užtikrina didesnį stabilumą, komfortą ir geresnį sukibimą, ypač važiuojant bekele arba nelygia vietove, o siauresnės padangos pasižymi greičiu ir judrumu minant asfaltuotu keliu.

„Padangos matmenys būna pažymėti ant jos šono. Ant šiuolaikinių padangų visada būna ETRTO (ISO) standarto žymėjimas, pavyzdžiui, 37-622, bet visada rasite nurodytus ir matmenis coliais“, – aiškina D. Murnikovas.

Svarbu palaikyti tinkamą oro slėgį dviračio padangose

Dviračio padangų oro slėgis yra svarbus parametras, darantis įtaką dviračio riedėjimui, sukibimui ir saugumui. Netinkamas oro slėgis ne tik sunkina valdymą ir riedėjimą, bet padidina tikimybę, kad padanga greičiau nudils arba bus pradurta.

„Nepakankamai pripūstos padangos sukelia sunkumų manevruojant. Kita vertus, per daug pripūstos padangos suteikia per daug standumo ir gali priversti dviratį šokinėti, o tai gali pakenkti jūsų gebėjimui išlaikyti kontrolę. Palaikydami tinkamą padangų oro slėgį, galėsite saugiai važiuoti posūkiuose ar per kliūtis“, – sako D. Murnikovas.

Pasak pašnekovo, oro slėgis padangose turi įtakos ir sukibimui su skirtingais paviršiais. Tinkamai pripūstos padangos užtikrina optimalų padangos sąlytį su keliu ar taku, todėl protektorius efektyviai sukimba su paviršiumi. Tai labai svarbu važiuojant posūkiuose, stabdant ir išlaikant stabilumą, ypač šlapioje vietovėje.

Svarbu pažymėti, kad rekomenduojamas oro slėgis gali skirtis priklausomai nuo tokių veiksnių kaip padangos dydis, tipas, vairuotojo svoris ir kelio sąlygos. Koks turi būti jūsų dviračio padangų slėgis, nurodyta dviračio instrukcijoje arba ant padangos šono. Dažniausiai nurodoma, koks gali būti minimalus ir maksimalus tinkamas oro slėgis.