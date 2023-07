Vasarą dažniau su vaikais ar gyvūnais keliaujant automobiliu, jo švarai ateina išbandymų metas – salone lieka valgyto maisto likučiai, išsilieja geriami skysčiai, byra gyvūnų kailis, atsiranda seilių dėmės. Maža to, vos išvykus kėbulą kaip tyčia „papuošia“ paukščių išmatos, galinčios pažeisti apsauginį kėbulo lako sluoksnį ar net dažus. Automobilių švaros ekspertas dalijasi patarimais kaip apsisaugoti automobilio saloną ir kėbulą kelionėse – pakanka įsidėti keletą priemonių švarai palaikyti.

Ilgesnių kelionių metu, o ypač vaikams, kyla noras tiek pavalgyti, tiek atsigerti, tačiau, pasak eksperto, judant automobiliui maistas ar skysčiai gali patekti ant įvairių salono dalių ir sukelti nepatogumų.

Pirmas patarimas – nedelsiant pašalinti maisto likučius iš automobilio, o dėmes pavalyti

„Pravartu po ranka turėti keletą šluosčių ir vandens. Išsipylus kavai, limonadui ar kitam gėrimui, kuris nėra vanduo – patartina dėmę pavalyti šluoste suvilgyta vandeniu, o jei ant sėdynių apmušalų pateko teplaus maisto produktų, kurie savo sudėtyje turi maisto dažų arba yra linkę palikti sunkiai išvalomas dėmes – pavalyti būtina. To nepadarius, maisto likučiai gali pradėti pelyti, automobilyje gali atsirasti nemalonus kvapas, o įsisenėjusias teplių maisto produktų dėmes nuo medžiagų sunkiau pašalinti ir tam gali prireikti net cheminio salono valymo“, – sako A. Plečkaitis.

Jis papildo, kad kelionės metu skiriant vos kelias minutes švarai palaikyti, galima išvengti ilgai truksiančio salono valymo kelionei pasibaigus.

Antrasis patarimas – keliaujant su gyvūnais, įrengti jiems specialią vietą

„Norint apsisaugoti nuo gyvūnų seilių, kailio ir nagų žymių ant plastikinių dalių galima dviem būdais. Pirma keliaujant su šunimis galima įsigyti specialią dėžę, kurią galima pritvirtinti bagažinėje, jei automobilis yra hečbeko ar universalo tipo. Visgi ne visi gyvūnai draugiškai priima tokį sprendimą, todėl alternatyviai galima ant galinės sėdynės tiesti specialią dangą, o gyvūną prisegti specialiu diržu prie sėdynės. Abiem atvejais gyvūnas keliauja saugiai ir mažiau tepasi salonas, kadangi gyvūnas turi aiškią vietą ir nesiblaško po automobilį“, – sako. A. Plečkaitis.

Jis priduria, kad gyvūnų kailis gali tapti nemenku galvos skausmu – ypač jei augintis yra trumpo kailio. Automobilių salonų apdailai dažnai naudojama smulkaus pluošto medžiaga į kurią įsivelia kailis ir jį pašalinti yra itin sudėtinga net naudojant profesionalius valymo įrenginius, kuriais kailis yra išmušamas ir išpučiamas.

„Ilgaplaukių gyvūnų kailis labiau matomas, jo prikrenta gausiau, tačiau laimei jį ir pašalinti gerokai lengviau. Plaukus galima surinkti braukiant delnu, specialiu šepetėliu pūkams surinkti ar susiurbiant įprastais siurbliais taip pat sėkmingai, kaip ir namuose nuo kilimo. Visgi geriausiai visų rūpesčių išvengti pavyksta tinkamai įrengus vietą gyvūnui ir uždengus sėdimų vietų apmušalus“, – sako A. Plečkaitis.

Ekspertas taip pat įspėja vairuotojus su dirbtinės ar natūralios odos salonais – gyvūnai jiems gali padaryti didelę žalą ir suraižyti odą nagais, tad jiems keliaujant su gyvūnais būtina pagalvoti apie tinkamą sprendimą.

Trečiasis patarimas – kuo greičiau pašalinti paukščių išmatas nuo kėbulo

„Didžiausią pavojų vasarą automobilio kėbului kelia paukščių išmatos. Pastarųjų pH svyruoja nuo 3.5 iki 4.5, o tai yra rūgštinė terpė, ne tik tirpdanti apsauginį lako sluoksnį bet ir galinti prasiskverbti iki pat dažų. Laiku nepašalinus išmatų ir vėliau jas nuplovus, lieka dėmės, kėbulo dažų spalva atrodo išblukusi. Jei pažeistas tik lako sluoksnis, žalą atitaisyti galima kėbulą nupoliravus, visgi jei pasiekti dažai – pažeistą dalį teks perdažyti“, – sako „Švaros brolių“ automobilių švaros centrų vadovas.

Jis pataria vos pastebėjus išmatas ant kėbulo, jas kuo greičiau nuvalyti, tačiau apdairiai.

„Paukščių išmatos prie vasarą įkaitusio kėbulo prikepa ir išdžiūva, be to jose gali būti kietųjų dalelių, tad valant tokius nešvarumus sausai, kyla pavojus suraižyti kėbulą. Paranku automobilyje turėti purškiamo lankų skysčio – jo užpurškus ant nešvarumo bei juo suvilgius vienkartinę šluostę galima saugiai ir be didelio vargo pašalinti paukščių išmatas, išvengiant vėlesnių nemalonumų“, – sako A. Plečkaitis.

Jis priduria, kad didesniu greičiu važiuojant plentu ar automagistrale, ne mažiau problemų kelia ir vabzdžiai, kurie ištykšta ant priekinio stiklo ir kėbulo.

„Valytuvais ir automobiliniu langų skysčiu vabzdžiai nuo stiklo įprastai švariai nenusivalo ir pavažiavus ilgiau priekinį stiklą padengia tiek dėmės, tiek valytuvo žymės. Tai ženkliai pablogina matomumą ir yra pavojinga vairuotojui, todėl purvinus stiklus rekomenduojama nusivalyti sustojus purškiamu langų skysčiu suvilgyta mikropluošto šluoste“, – dalinasi A. Plečkaitis.

Jis įspėja, kad laiku nenuvalius vabzdžių liekanų, vėliau tai padarius gali likti pigmentinės dėmės ant automobilio dalis dengiančio apsauginio lako sluoksnio, o jas galima pašalinti tik poliravimo būdu. Dėl to patartina nedelsti nuplauti automobilį.

Penki daiktai praversiantys keliaujant automobiliu:

Vanduo – puikiai tinka ir atsigerti, ir pavalyti saloną jam išsitepus

Mikropluošto šluostė – tinka ir dulkėms nubraukti, ir nusausinti vairą, jei prakaituoja delnai, ir dėmėms pavalyti, šluostę suvilgius vandeniu

Vienkartinės šlapios servetėlės – nešvarumams, kaip paukščių išmatos pavalyti

Purškiamas langų plovimo skystis – kibiems nešvarumams šlapiai nuvalyti nuo kėbulo ar stiklų

Minkštas šepetys-kempinė – puikiai tinka nuvalyti priekinį stiklą ar žibintus nuo vabzdžių, pavalyti išsitepusius galinio vaizdo veidrodėlius