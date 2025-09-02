Tyrimai rodo, jog darbuotojams svarbiausia – asmeninė ir šeimos gerovė, todėl iš savo darbdavių jie tikisi ne tik finansinio stabilumo, bet ir saugumo užtikrinimo.
Apie tai, ką prioritetizuoja darbuotojai ir kodėl į tai svarbu atsižvelgti darbdavims pasakoja „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ personalo skyriaus vadovė Ailinga Spruogienė ir koučingo specialistė, verslo mentorė Ramutė Alechnavičiūtė.
Bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ užsakymu „Spinter“ atliktos šalies gyventojų apklausos rezultatai parodė, kad daugiau nei 4 iš 5 respondentų (82 proc.) kasdieniame gyvenime yra svarbiausia asmeninė ir šeimos gerovė. Daugiau nei pusė (62 proc.) taip pat paminėjo finansinį stabilumą.
Tačiau ne mažiau svarbu ir darbdavio suteikiamos emocinės naudos. Tyrimo duomenimis, su geru darbdaviu dažniausiai yra siejamas stabilumo ir saugumo jausmo darbuotojams sukūrimas (69 proc.). 53 proc. tyrimo dalyvių su geru darbdaviu taip pat sieja nuolatinį darbuotojų motyvacijos palaikymą, pusė (50 proc.) prioritetizuoja darbuotojų poreikių išklausymą ir įgyvendinimą, o 40 proc. teigė, kad geras darbdavys yra tas, kuris rūpinasi darbuotojų asmenine ir šeimos gerove.
Tyrimas taip pat parodė, kad labiausiai motyvuojanti nauda darbovietėje yra priedas prie atlyginimo. Šią naudą kaip labiausiai motyvuojančią išskyrė 82 proc. respondentų. Tačiau darbuotojus motyvuoja ir papildomos atostogų dienos (37 proc.), galimybė dirbti nuotoliu (34 proc.), taip pat išskiriamas darbuotojo ir jo šeimos draudimas (25 proc).
„Geri darbdaviai rūpinasi savo komanda, išklauso poreikius, palaiko motyvaciją ir padeda darbuotojams jaustis vertinamais. Egzistuoja daugybė įvairių darbuotojų motyvavimo priemonių. Vis dėlto pastebime, kad pastaruoju metu vis labiau vertinamas emocinio ryšio tarp darbdavio ir darbuotojo kūrimas, garantuojamas saugumas ir rūpestis už darbo ribų“, – sako „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ personalo skyriaus vadovė A. Spruogienė.
Svarbiausia įsiklausyti į darbuotojų poreikius
Ramutė Alechnavičiūtė, koučingo specialistė, verslo mentorė ir emocinio intelekto mokytoja, pabrėžia pastebinti, kad šiandien darbuotojai vis dažniau tikisi daugiau nei finansinio atlyginimo. Jų dėmesys dažniau krypsta į rūpestį emocine sveikata.
„Galima tai pavadinti „meilės kalba“ darbuotojams. Pavyzdžiui, vis dažniau vertinama galimybė dirbti nuotoliu pagal poreikį, lanksčiu darbo grafiku arba turėti papildomą laisvadienį po intensyvaus projekto. O kartais po ilgesnio darbo laikotarpio būna reikalingos ir kūrybinės atostogos, tam, kad būtų galima atrasti santykį su savimi ir apsispręsti dėl tolimesnio savęs realizacijos kelio“, – sako R. Alechnavičiūtė.
Anot jos, darbuotojai nori jausti, kad darbdavys rūpinasi ne tik jų darbo rezultatais, bet ir asmenine bei šeimos gerove.
„Yra noras būti išgirstam ir išklausytam. Svarbus ir suvokimas, kad darbuotojas vertinamas kaip žmogus, o ne tik kaip darbo jėga. Net tokios smulkmenos kaip gėlė gimus vaikui, dėmesys švenčių metu ar papildomas laisvadienis šeimos bei asmeninėms reikmėms, kuria gilesnį lojalumą“, – teigia pašnekovė.
Pasak jos, darbdaviai, formuodami šiuolaikinį motyvacinių priemonių paketą, turėtų ypač atsižvelgti į darbuotojų asmeninių poreikių, augimo galimybių ir emocinės gerovės svarbą.
„Svarbiausia, kad priemonės būtų prasmingos ir atitiktų darbuotojų poreikius. Vieniems labiausiai rūpi sveikata, kitiems rūpi laikas šeimai ar profesinis tobulėjimas. Todėl geriausias paketas yra tas, kuris jungia kelias galimybes ir yra individualus, o ne siūlo vieną „universalų“ sprendimą visiems. Įsiklausymas į poreikius yra didžiausia dovana, kuri tiesiogiai stiprina motyvaciją“, – priduria R. Alechnavičiūtė.
Išskiria draudimo naudą
Jai antrina ir „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ personalo skyriaus vadovė A. Spruogienė, sakydama, kad rodant dėmesį darbuotojams įvairios papildomos priemonės, pavyzdžiui, įvairios draudimo apsaugos taip pat gali paveikti darbuotojų saugumo jausmą ir lojalumą.
Beveik penktadalis (19 proc.) minėtoje apklausoje dalyvavusių žmonių, paklausti, kurios draudimo apsaugos būtų aktualiausios, jei juos ir jų šeimą apdraustų darbdavys, teigė, kad jų lojalumą skatintų įvairios asmens draudimo apsaugų naudos. Aktualiausios draudimo apsaugos būtų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (61 proc.), kritinių ligų draudimas (46 proc.), darbingumo netekimo draudimas (40 proc.).
„Sveikatos ar gyvybės draudimas suteikia saugumo jausmą. Žmogus žino, kad netikėtumų atveju nebus paliktas vienas, nes darbdaviui jo reikia ne tik kaip darbuotojo, o kaip komandos dalies. Tai ramina ir kelia pasitikėjimą, ypač jei pagalvojama keliais žingsniais į priekį, pavyzdžiui, kaip darbuotojas bus apsaugotas sunkios ligos ar traumos atveju“, – dėsto A. Spruogienė.
62 proc. tyrimo dalyvių teigia, kad gyvybės draudimas yra reikalingas visose darbo srityse, nes nenumatytas atvejis gali nutikti bet kur, tačiau 28 proc. respondentų pažymi, kad gyvybės draudimas yra reikalingiausias dirbantiems statybų sektoriuje, 18 proc. – dirbantiems gamybos sektoriuje, transporto ir logistikos sektoriuje. 82 proc. tyrimo dalyvių sutinka, kad geras darbdavys turėtų pasirūpinti darbuotojų draudimu.