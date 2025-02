Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad kasmetinių atostogų suteikimo eilė darbovietėje sudaroma vadovaujantis darbo teisės normomis ir turi užtikrinti darbuotojų teisę į tinkamą poilsį.

Pasak VDI kanclerio Šarūno Orlavičiaus, darbdaviai negali vienašališkai nuspręsti, kada darbuotojai turi ilsėtis – sprendimai dėl kasmetinių atostogų laiko turi būti priimami suderinus su darbuotojais ir laikantis nustatytos tvarkos.

„Atostogų suteikimo tvarka yra ne tik formalumas, bet ir esminė darbuotojų teisių užtikrinimo priemonė. Darbdaviai turi užtikrinti, kad atostogų suteikimo procesas vyktų sąžiningai, skaidriai ir atsižvelgiant į darbuotojų poreikius. Sudarant eilę, būtina atkreipti dėmesį į prioritetines darbuotojų grupes, taip pat užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas galėtų pasinaudoti nepertraukiama kasmetinių atostogų dalimi bent kartą per darbo metus“, – pabrėžia Š. Orlavičius.

Atostogų suteikimo eilė paprastai nustatoma kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime arba kituose teisės aktuose. Jei nenumatyta kitaip, ji galioja nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d. Tačiau svarbu nepamiršti, kad ši eilė gali būti koreguojama abipusiu darbuotojo ir darbdavio susitarimu, jei tam yra pagrįstos priežastys.

Kas turi pirmumo teisę į atostogas?

Sudarydami kasmetinių atostogų suteikimo eilę, darbdaviai privalo atsižvelgti į tam tikras darbuotojų grupes, kurios turi pirmumo teisę gauti atostogas jiems patogiu metu. Šios grupės apima:

nėščias darbuotojas ir darbuotojus, auginančius bent vieną vaiką iki 3 metų;

darbuotojus, auginančius bent vieną vaiką iki 14 metų arba vaiką su negalia iki 18 metų;

darbuotojus, turinčius du ar daugiau vaikų;

asmenis, kurie praėjusiais kalendoriniais metais atostogavo mažiau nei 10 darbo dienų;

darbuotojus, kurie turi nepanaudotų kasmetinių atostogų iš ankstesnių darbo metų.

Pažymėtina, kad šis reikalavimas netaikomas darbdaviams, kurių įmonėje dirba mažiau nei 10 darbuotojų.

Nepertraukiamos atostogų dalies užtikrinimas

VDI akcentuoja, kad kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Be to, viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė nei 10 darbo dienų (arba 12 dienų, jei dirbama 6 dienas per savaitę). Jei darbo grafikas kitoks – pavyzdžiui, dirbama mažiau nei 5 dienas per savaitę arba skirtingu dienų skaičiumi – ši atostogų dalis turi būti ne trumpesnė kaip 2 savaitės.

„Atostogos yra ne privilegija, o teisė, – teigia Š. Orlavičius. – Darbdaviai privalo ne tik sudaryti galimybę darbuotojams jomis pasinaudoti, bet ir užtikrinti, kad jie galėtų iš tiesų kokybiškai pailsėti. Tai ypač svarbu siekiant išlaikyti darbuotojų produktyvumą, sveikatą ir gerovę.“

Ar darbdavys gali vienašališkai nustatyti atostogų laiką?

Paprastai darbdaviai neturi teisės vienašališkai nustatyti darbuotojo atostogų laiko kasmetinių atostogų suteikimo eilėje. Svarbu suprasti, kad sudarant tokią eilę turi vykti susitarimas tarp darbdavio ir darbuotojo dėl atostogų suteikimo fakto, o ne būti primetama vienašališka darbdavio valia. Bet kokiu atveju darbdavio atsisakymas suteikti darbuotojo pageidaujamas atostogas konkrečiu metu turi būti pagrįstas ir sąžiningas.

„Išimtiniais atvejais, – pabrėžia kancleris, – kai darbuotojas piktnaudžiauja savo teise ir nesinaudoja ar nerodo iniciatyvos naudotis nepertraukiama kasmetinių atostogų dalimi, darbdavys gali šias atostogas suteikti vienašališkai. Tačiau tai įmanoma tik tuo atveju, jei darbdavys yra nustatęs aiškią vietinę tvarką, numatančią, kaip elgtis tokiose situacijose, pavyzdžiui, įtvirtinęs darbdavio teisę paskirti darbuotojo kasmetinių atostogų laiką atostogų suteikimo eilėje.“

Kas nutinka, jei kyla ginčas dėl atostogų?

Jei tarp darbuotojo ir darbdavio kyla nesutarimų dėl atostogų suteikimo, darbuotojai turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją. Tai nepriklausoma institucija, kuri nagrinėja darbo ginčus ir padeda užtikrinti, kad darbuotojų teisės būtų apsaugotos.