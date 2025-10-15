2025 m. spalio 6–11 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) Danguolė Gudeliauskienė dalyvavo mokomajame vizite „Study Visit – Lithuania to Portugal: Youth Work in Portugal“, vykusiame Porto mieste, Portugalijoje. Vizite dalyvavo Jaunimo reikalų agentūros atstovai ir jaunimo reikalų koordinatoriai iš 16 Lietuvos savivaldybių.
Portugalų jaunimo politikos ir darbo su jaunimu specialistai dalijosi gerąja patirtimi. Dalyviai lankėsi Porto metropolinės zonos pagrindinėje būstinėje, regioninėje ir nacionalinėje jaunimo klubų federacijose, Gaia miesto savivaldybėje, taip pat Bragos, Famalicao ir Agueda miestų jaunimo centruose bei Santa Maria da Feira viešojoje bibliotekoje.
Portugalijos jaunimo centrai ir organizacijos pristatė įgyvendinamus projektus bei iniciatyvas, skirtas jaunimui, skaitmeninio ir išmanaus darbo su jaunimu principus bei kitas aktualias praktikas, o savivaldybių atstovai supažindino su strateginėmis kryptimis jaunimo politikos srityje.
Šis vizitas suteikė vertingų žinių ir įžvalgų, kurias galima pritaikyti stiprinant jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybėje.