Minint Tarptautinę kurčiųjų dieną, švenčiamą paskutinį rugsėjo sekmadienį, Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Vilkaviškio pirminė organizacija sukvietė narius ir svečius į jaukią popietę.
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusiame renginyje netrūko šiltų žodžių, bendrystės ir geros nuotaikos. Bendruomenės nariai buvo paruošę ypatingą meninę programą, kurioje pasirodė su šokiais ir dainomis, perteiktomis gestų kalba.
Susirinkusius bendruomenės narius sveikino Savivaldybės vicemerai Daiva Riklienė ir Joris Juškauskas, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Skripkiūnienė, organizacijos pirmininkė Ala Grigoriana bei nariai.
Savivaldybės vadovai, sveikindami šio gražaus renginio organizatorius, dalyvius ir svečius, pasidžiaugė, kad Vilkaviškio kurčiųjų organizacija yra puikus bendruomeniškumo pavyzdys kitoms organizacijoms. Vadovaujama pirmininkės Alos Grigorianos, ši bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, kuria gražius rankdarbius, prasmingai leidžia laisvalaikį, o svarbiausia – dalijasi rūpesčiais ir pagalba vieni kitiems.