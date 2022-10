Vilkaviškyje praūžė žemdirbių šventė ,,Rudens prijuostė 2022″.

Vilkaviškyje, J. Basanavičiaus a., šeštadienį šurmuliavo žemdirbių šventė „Rudens prijuostė 2022“.

Jau nuo ankstyvo ryto vietinius ir svečius kvietė amatininkų mugė, kur kiekvienas norintis galėjo įsigyti unikalių, rankų darbo gaminių bei produkcijos.

12 val. švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje buvo aukojamos mišios už visus rajono ūkininkus.

13 val. duris atvėrė seniūnijų kiemeliai. Juose buvo galima sužinoti daugiau apie kiekvieną seniūniją, pabendrauti ir, be abejo, pasivaišinti. Kiekviena seniūnija stengėsi nustebinti ir parodyti lankytojams tai, ką turi gražiausio, geriausio, skaniausio. Be to, ir originaliai atliepti šių metų šventės idėją – pristatyti žemės ūkio įrankius.

Po seniūnijų kiemelius pasivaikščiojo ir Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūnaitė-Milovanov, Suvalkų rajono meras Witold Kowalewski ir Vižainio gminos viršaitis Jacek Petrukewicz bei kiti garbūs svečiai.

Vasariško oro lepinama šventė „Rudens prijuostė 2022“ po pietų kraštiečius ir svečius pakvietė į koncertą, kuris prasidėjo IV-ojo respublikinio liaudiškų kapelų konkurso „Suvalkietiškas kiemas“ laureatų apdovanojimais.

Nuoširdžių linkėjimų mūsų krašto ūkininkams negailėjo Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Žemės ūkio skyriaus vedėja Lina Grygelaitienė, Seimo narys Algirdas Butkevičius, Europos parlamento narys Juozas Olekas, Žemės ūkio ministerijos kancleris Valdas Aleknavičius, Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis, svečiai iš Lenkijos – Suvalkų rajono Meras Witold Kowalewski ir Vižainio gminos viršaitis Jacek Petrukewicz, ir kiti garbūs svečiai.

„Žemdirbiai yra verti didžiausios padėkos už tai, ką jie daro – ir dėl mūsų krašto, ir dėl visokeriopos pagalbos Ukrainai bei ukrainiečiams. Būtent taip yra kuriama bendrystė“ – sveikindamas žemdirbius kalbėjo savivaldybės vadovas.

Mero padėkomis buvo apdovanoti:

Vilkaviškio rajono Pajevonio seniūnijos ūkininkams Vitalijai ir Viktorui Karaliams – už sėkmingą ūkininkavimą, bendruomeniškumą bei paramą ir asmeninį indėlį kuriant ir puoselėjant savo krašto kultūrines vertybes.

Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos ūkininkui Mindaugui Petkevičiui – už reikšmingus neatlygintinus darbus gyvenamai aplinkai gerinti, įvairiapusį rūpestį savo krašto žmonėmis.

Vilkaviškio rajono Šeimenos seniūnijos ūkininkei Rimai Valaitienei – už bendruomeniškumo skatinimą ir pagalbą savo krašto žmonėms.

Vilkaviškio rajono Vištyčio seniūnijos ūkininkui Mindaugui Bakšinskui – už pagalbą įgyvendinant bendruomeninių iniciatyvų veiklas, paramą vykdant darbus seniūnijoje ir sėkmingą ūkininkavimą.

Vilkaviškio rajono Kybartų seniūnijos ūkininkui Vitalijui Sakalauskui – už pažangų ūkininkavimą, bendruomeniškumą bei nuolatinį Gudkaimio kaimo bendruomenės rėmimą 40 metų gimtadienio proga.

Šakių rajono savivaldybės, Kudirkos Naumiesčio seniūnijos ūkininkui Linui Pukeliui – bendruomeniškumą, iniciatyvumą, geranorišką bendradarbiavimą.

Vilkaviškio rajono Gražiškių seniūnijos ūkininkams Birutei ir Rymantui Ramanauskams – už nuoširdžią pagalbą bendruomenei, bažnyčiai ir aktyvių dalyvavimą bendruomenės bei seniūnijos veikloje.

Vilkaviškio rajono Keturvalakių seniūnijos ūkininkui Ramūnui Čėsnai – už pagalbą nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

Vilkaviškio rajono Gižų seniūnijos ūkininkui Arūnui Maksvyčiui – už iniciatyvą suburti žemdirbius bei organizuoti degalų pristatymą nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

Vilkaviškio rajono Karklinių kaimo bendruomenės pirmininkei Jolitai Tekorienei – už aktyvią bendruomeninę veiklą, sėkmingą naujų projektinių iniciatyvų įgyvendinimą.

Vilkaviškio rajono Gižų kaimo bendruomenės pirmininkei Virginijai Svirupskienei – už pilietines iniciatyvas, atsakingą ir nuoširdų darbą, Gižų kaimo bendruomenės telkimą.

Vilkaviškio rajono Ramoniškių kaimo bendruomenės pirmininkei Neringai Budrevičienei – už atsakingą savanorystę, aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą

Šventėje padėkas taip pat įteikė Seimo narys Algirdas Butkevičius ir Europos parlamento narys Juozas Olekas. Mūsų rajono ūkininkai buvo apdovanoti ir Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko bei LR Žemės ūkio rūmų pirmininko Arūno Svitojaus padėkos raštais.

Vilkaviškio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyrius už rūpestingumą bei patarimus sprendžiant žemės ūkio problemas dovaną įteikė tarybos Kaimo reikalų ir aplinkos komiteto pirmininkui Arvydui Šlivinskui.

„Rudens prijuostė 2022“ organizatoriai liaudišką ir suvalkietišką padėkutę už svetingą priėmimą ir originalų žemės ūkio įrankio pristatymą taip pat įteikė kiekvienai seniūnijai.

Šventė baigėsi Kastyčio Kerbedžio nuotaikingu koncertu.

Šventę „Rudens prijuostė 2022“ organizavo Vilkaviškio rajono savivaldybė ir Kultūros centras.

Galerijoje – Vilkaviškio rajono savivaldybės nuotraukos