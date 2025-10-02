Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje vyko jaukus ir prasmingas susitikimas su vaikų rašytoja Rasa Bačiuliene.
Edukacinė veikla „Zuikio ašaros“, parengta pagal autorės naujausią knygą vaikams „Kiškio miegas“.
Renginio dalyviai susipažino su smagiomis, netikėtomis lietuvių patarlėmis ir jų kilme. Vaikai aktyviai įsitraukė į žaismingą edukacinį žaidimą, kurio metu galėjo ne tik pramokti naujų posakių, bet ir pasitikrinti žinias. Daugiausiai taškų surinkę dalyviai buvo apdovanoti bibliotekos dovanomis bei dėstytojos paruoštomis staigmenomis.
Nuoširdžiai dėkojama R. Bačiulienei už šiltą susitikimą, įdomias veiklas ir dovanotas akimirkas!
Na, o visus kitus kviečiama pasitikrinti, kiek posakių pažįstate, o gal išmokti ir naujų!
„Zuikio ašaros“ – žaidimas pagal knygą „Kiškio miegas“: https://bitly.cx/maFfx
Išbandykite, mokykitės ir linksmai praleiskite laiką!