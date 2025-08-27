Iki Lietuvos kaimo plėtros 2014–2022 m. programos (KPP) įgyvendinimo pabaigos liko vos keturi mėnesiai. Šiuo metu jau išmokėta 96 proc. KPP lėšų. Žemės ūkio ministerija ragina vėluojančius projekto vykdytojus kuo greičiau pateikti mokėjimo prašymus ir pabaigti investicinius projektus, kad būtų panaudota visa Lietuvai skirta KPP parama.
Visos KPP lėšos turi būti panaudotos, t. y. išmokėtos projektų vykdytojams, iki 2025 m. gruodžio 31 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) dar laukia daugiau kaip 1100 mokėjimo prašymų investiciniams projektams baigti. Jei jie bus tinkamai ir laiku pateikti, tai leis KPP lėšas panaudoti 100 proc.
Iš viso žemės ūkiui ir kaimo vietovių plėtrai skirta 2,85 mlrd. eurų KPP paramos. Vis dar neišmokėtos lėšos siekia daugiau kaip 126 mln. Eurų. Dėl dalies projektų dar nėra pateikta nei vieno mokėjimo prašymo, o tai sudaro apie 62 mln. eurų. Iš jų apie 3 mln. eurų susiję su projektais, kurie laukia statybos leidimų, dar 2,2 mln. eurų gali būti nepanaudota dėl nutrauktų sutarčių.
Bendrasis terminas galutiniam mokėjimo prašymui NMA pateikti – 2025 m. rugsėjo 30 d.
Žemės ūkio viceministras Andrius Palionis atkreipia dėmesį, kad KPP įgyvendinimo laikotarpis nebus pratęstas, nes tai bendras ES sprendimas, galiojantis visoms šalims narėms. „Kiekvienas euras šiandien yra investicija į rytojų. Juolab dabar, kai iš Briuselio sklinda prognozės, jog būsimosios 2028–2034 m. bendrosios žemės ūkio politikos lėšos gali būti gerokai mažesnės. Tai reiškia, kad dabartinės galimybės ypač vertingos ir privalo būti išnaudotos iki galo. Neatidėliokite – pradėtus darbus baikite laiku“, – ragina žemės ūkio viceministras.