Įvertinusi situaciją dėl didelio kiekio kritulių, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Nacionalinį krizių valdymo centrą siūlydama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje valstybės teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpiu.
Savivaldybės lygio ekstremaliąsias situacijas dėl šio reiškinio jau yra paskelbusios Rokiškio, Akmenės, Kaišiadorių, Kėdainių, Anykščių rajonų savivaldybės.
Dėl ilgai besitęsiančio lietingo periodo Lietuvoje vėluoja derliaus nuėmimas. Kai kur dėl per daug įmirkusios dirvos ūkininkai negalės iki rugpjūčio 15 d. pasėti posėlio, kaip tai reikalaujama pagal ekologinės sistemos veiklą „Tarpiniai pasėliai“. Taip paprastai šios datos pakeisti negalima, nes ji yra suderinta su Europos Komisija (EK) ir įrašyta į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, todėl derinimas su EK gali užtrukti mažiausiai 2-3 mėnesius.
„Tiek laiko neturime, kiekviena diena yra svarbi. Ekstremalios situacijos paskelbimas leistų į šiuos bei kitus įsipareigojimus žiūrėti lanksčiai“, – sako žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas.
Jis atkreipia dėmesį į tai, kad teisė gauti išmokas neprarandama, jei nustatyti reikalavimai neįvykdomi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios (force majeure ar išimtinių aplinkybių). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, praneša raštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie minėtas aplinkybes, kartu pateikdamas įrodymo dokumentus.
„Ieškome sprendimų, kad tai būtų galima padaryti dar paprasčiau. Noriu pažymėti, kad posėlio pasėjimo terminas iki rugpjūčio 15 d. buvo nustatytas įvertinus mokslininkų rekomendacijas ir atsižvelgiant į tai, kad avansas už posėlį būtų mokamas nuo spalio 15 d. Su tokia nuostata kažkada sutiko ir žemdirbių bendruomenė. Jau ruošiame dokumentus kreiptis į EK dėl šios datos peržiūrėjimo, posėlio išlaikymo termino kitiems metams, tuomet tikėtina, kad avansas už posėlį negalėtų būti mokamas, o būtų mokama visa išmoka už posėlį nuo gruodžio mėnesio. Tam dar turės pritarti žemdirbių organizacijos“, – sako ministras.
Be to, EK ruošia “Omnibus’ą” – supaprastinimo paketą. Pasak ministro, gali būti, kad bus sumažintas strateginių planų detalumo lygis, kitaip tariant, Strateginiame plane galimai nebeliktų konkrečių datų.