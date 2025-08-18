Žemės ūkio ministerija (ŽŪM), siekdama sustiprinti pieno gamintojų padėtį tiekimo grandinėje ir subalansuoti sutartinius santykius su pieno perdirbėjais, skelbia viešąsias konsultacijas. Jos vyks nuo 2025 m. rugpjūčio 18 d. iki spalio 3 d. (imtinai) elektroninėje platformoje „E.pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt).
Šios konsultacijos – tai Vyriausybės programos įgyvendinimo plano dalis. Siekiama parengti naują įstatymo projektą, skirtą geriau reglamentuoti sutartinius santykius pieno sektoriuje.
Kodėl reikalingi pokyčiai?
Šiuo metu pieno pardavėjų (gamintojų) ir pirkėjų (perdirbėjų) santykiuose egzistuoja didelis derybinių galių disbalansas. Pieno gamintojai dažnai yra smulkūs ir nekooperuoti, todėl neturi didelės įtakos deryboms dėl kainos ir pardavimo sąlygų. Tuo tarpu pieno perdirbimo sektoriuje susiformavusi oligopolinė struktūra (rinkoje dominuoja kelios stambios įmonės), o pienas, kaip greitai gendantis produktas, negali būti sandėliuojamas. Tai dar labiau apsunkina gamintojų padėtį.
2015 m. priimtas Pieno įstatymas siekė sustiprinti gamintojų galias, tačiau jo įgyvendinimo metu paaiškėjo reglamentavimo trūkumai, todėl tikslas nebuvo pasiektas. Be to, Konstitucinis Teismas 2020 metais pripažino šį įstatymą prieštaraujančiu Konstitucijai. Dėl to atsirado teisinio reguliavimo spragų ir neapibrėžtumo.
Kaip dalyvauti konsultacijose?
Žemės ūkio ministerija kviečia visuomenę, suinteresuotus asmenis ir socialinius partnerius aktyviai dalyvauti ir pateikti savo nuomonę bei pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti teisinį reguliavimą.
Norint pateikti savo pasiūlymus, reikia:
Jūsų nuomonė ir pasiūlymai bus panaudoti rengiant teisės aktų projektus, kurie padės sukurti efektyvesnį ir tvaresnį pieno sektorių Lietuvoje.