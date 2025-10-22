VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centre šiandien rinkosi Tauragės ir Marijampolės regionų atvejo vadybininkai, dirbantys su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis.
Šie specialistai įdarbinti prasidėjus projektui „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“. Atvejo vadybininkai, bendradarbiaudami su seniūnijomis, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, atlieka potencialių pagalbos ir paslaugų stokojančių asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, paiešką, poreikių vertinimą, suteikia įvairias kompleksines paslaugas.
Susitikime dalyvavo Vilkaviškio rajono savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Bikaitė bei atvejo vadybininkė, dirbanti su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Palmyra Kučiauskienė.
Susitikimo metu apžvelgta situacija regionuose. Pastebima, kad asmenų, turinčių emocinių ar psichikos sutrikimų, daugėja, todėl auga ir paslaugų poreikis. Taip pat aptarti asmenų, turinčių intelekto negalią, kasdienių įgūdžių formavimo iššūkiai bei veiklos funkcijos.
„Kiekvienas žmogus nusipelno galimybės gyventi visavertį gyvenimą savo bendruomenėje. Mums svarbu ne tik užtikrinti paslaugų prieinamumą, bet ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi reikalingas ir suprastas. Toks bendradarbiavimas tarp savivaldybių, specialistų ir nevyriausybinio sektoriaus padeda šį tikslą įgyvendinti,“ – sakė vicemerė Daiva Riklienė.
Vilkaviškio rajone šiuo metu veikia keturi grupinio gyvenimo namai, socialinės dirbtuvės „Kybartų skanėstai“, o Vilkaviškyje, Janonio g., duris atvėrė Vilkaviškio LIONS klubo koordinuojamas Dienos užimtumo centras asmenims su proto ir psichikos negalia. Aktyviai veikia ir NVO – Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija.
Šį ir kitus regiono susitikimus koordinuoja tinklaveikos specialistė Marijona Janavičienė.