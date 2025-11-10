Penktąjį sezoną Nostra.lt-RKL „A“ lygos krepšinio sezoną skaičiuojančiai Kazlų Rūdos „Ataka“-Danilus ekipai pirmenybės klostosi banguotai.
Pergale pradėjusiai sezoną T.Bietkio treniruojamai komandai toliau sekė trys pralaimėjimai. Jų seriją „atakiečiai“ nutraukė Vilniuje įveikdama „Rytas-MRU“ ekipą. Beveik po poros savaičių pertraukos vėl į kovas kibusi Kazlų Rūdos komanda labai atkakliose rungtynėse, vykusiose Prienuose pačiomis paskutinėmis rungtynių minutėmis buvo priversta pripažinti aikštės šeimininkų „Tikodenta“ pranašumą. Varžovai šventė pergalę rezultatu 93:81 (25:24, 24:27, 24:15, 20:15).
Didžiąją rungtynių dalį „atakiečiai“ niekuo prieniškiams nenusileido ir ne kartą jose pirmavo. Jau nuo pat pirmų minučių rungtynės vyko permainingai, taškas į tašką. Prienų ekipoje puolimas sukosi apie R.Stankevičių, kuris komandai rinko 8 taškus iš eilės, o kuomet jo taškų kraniukas užsidarė, kur kas komandiškesnėmis pastangomis kalbant apie atakų užbaigimą Kazlų Rūdos komanda, įpusėjus atkarpai, įgijo 8 taškų persvarą – 16:8.
„Ataka“- Danilus ekipoje spėjo pasižymėti M.Makauskas, J.Davniukas, E.Valenta, M.Gelčius. Netrukus „Tikodenta“ ekipoje atsidarė ir kiti krepšininkai, kurie nemenkomis pastangomis iki atkarpos pabaigos sugebėjo panaikinti 8 taškų deficitą ir likus rungtyniauti nepilnai minutei, rezultatas švieslentėje buvo lygus – 22:22. Pirmą dešimties minučių krepšinio epopėją pirmaudami baigė aikštės šeimininkai, susikrapštę taško pranašumą – 25:24.
Antras kėlinukas žvelgiant į puolamąjį arsenalą iš Kazlų Rūdos komandos pusės buvo taipogi neprastas. „Atakiečiai“ neretai rasdavo varžovų spragų gynyboje tiesiog po krepšiu. Individualiais veiksmais arba žaisdami du prieš du, T.Bietkio treniuojami krepšininkai ne kartą buvo išsiveržę į priekį ir artėjant kėlinuko viduriui turėjo penkių taškų persvarą 37:32, tačiau čia pat prieniškiai dviem sėkmingomis atakomis ją panaikino ir toliau mačas vėl rutuliojosi taškas į tašką. Dar vieną sėkmingesnį trumpą ruožą „atakiečiai“ turėjo kėlinuko pabaigoje, kuomet pirmavo 6 taškų skirtumu – 49:43, bet pasibaigus pirmai rungtynių pusei, aikštės šeimininkai paliko Kazlų Rūdos komandai du taškus – 51:49.
Kazlų Rūdos komandos puolimas pradėjo strigti trečiojo ketvirčio pirmomis minutėmis. „Tikodenta“ kiek suaktyvino gynybą po savuoju krepšiu ir „atakiečiams“ puolimo įvairovė sumenko. Antra vertus, trūko ir taiklių metimų iš didesnių atstumų. Varžovai puolimo stabilumą išlaikė ir tai leido jiems netrukus įgyti šešių taškų persvarą – 59:53. Panašų skirtumą jie išlaikė iki trečio kėlinuko pabaigos, po kurio pirmavo 73:66.
Įtampos netrūko ir iki pat paskutinio ketvirčio pabaigos. „Atakiečiams“ gyvybingumą puolime užtikrino E.Valenta, M.Makauskas. Nors pastarajam tritaškiai iš esmės nekrito, bet „Ataka“-Danilus krepšininkas rado būdų pasižymėti iš kitų varžovų baudos aikštelės taškų. Desperatiškomis pastangomis Kazlų Rūdos ekipa sugebėjo rezultatą, perkopus kėlinukui į antrą pusę, išlyginti – 79:79. Tai padarė rezultatyviai ataką užbaigęs ir išprovokavęs dar Prienų komandos pražangą T.Pundinas. Netrukus J.Talat-Kelpšas, prasiveržęs prie varžovų krepšio akimirkai buvo ir persvėręs rezultatą savo komandos naudai 81:80.
Deja, kritiniu momentu dviem tritaškiais prieniškius į priekį patraukė A.Pelšs ir M.Žaunieriūnas – 86:81. Rungtyniauti buvo likusios pusantros minutės. T.Bietkio paprašyta minutės pertraukėlė apčiuopiamos naudos Kazlų Rūdos komandai nedavė. „Atakiečių“ metimai tikslo nepasiekė, negana to, neišvengta klaidų puolime. O varžovai į tai atsakė taikliais metimais ir laimėjo rungtynes 12 taškų skirtumu – 93:81.
Kazlų Rūdos komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo 17 taškų pelnęs ir 20 naudingumo balų sukaupęs Edas Valenta. Jis be kita ko dar atkovojo 10 kamuolių. Naudingiausias ekipoje buvo Titas Pundinas, sukaupęs 23 NB, atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų, išprovokavęs 7 varžovų pražangas ir surinkęs 13 taškų. 16 taškų komandai pelnė M.Gelčius, 11 taškų – M.Makauskas.
Komandinėje statistikoje „atakiečiai“ nusileido varžovams kova dėl atšokusių kamuolių (36 prieš 42), atliko mažiau rezultatyvių perdavimų (16 prieš 23), tačiau perėmė daugiau kamuolių (14 prieš 9). Varžovai gerokai pranoko Kazlų Rūdos komandą atakuojant krepšį iš trijų taškų zonos (12/34 (35 proc.) prieš 3/19 (15 proc.)), „atakiečiai“ pranašesni dviejų taškų zonoje (30/45 (66 proc.) prieš 24/45 (53 proc.)). Abiejų ekipų baudų metimų realizacijos procentai labai panašūs: (12/17 (70 proc.) prieš 9/13 (69 proc.)).