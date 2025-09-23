Intensyvus prakaitavimas gali būti nemalonus tiek dėl juntamo kvapo, tiek dėl matomų drėgnų dėmių ant drabužių.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė teigia, kad toks prakaitavimas gali būti hiperhidrozės – būklės, kai prakaitavimas tampa pernelyg intensyvus ir nepriklauso nuo oro sąlygų ar fizinio aktyvumo, požymis.
Kodėl kai kurie žmonės prakaituoja daugiau?
„Padidėjęs prakaitavimas gali būti susijęs su keliomis priežastimis. Dažniausiai jį lemia genetika – jei jūsų tėvai buvo linkę stipriai prakaituoti, tikėtina, kad ir jūs susiduriate su tuo pačiu. Hormoniniai pokyčiai, ypač paauglystės, nėštumo ar menopauzės metu, taip pat gali padidinti prakaito išsiskyrimą“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Ji priduria, kad stresas ir nerimas suaktyvina prakaito liaukas, o tam tikri produktai, pavyzdžiui, aštrus maistas, kofeinas ar alkoholis, gali paskatinti dar didesnį prakaitavimą.
Dezodorantas ar antiperspirantas – ką pasirinkti?
„Svarbu suprasti skirtumą tarp dezodorantų ir antiperspirantų, kad būtų galima pasirinkti tinkamiausią priemonę. Dezodorantai nesustabdo prakaitavimo, tačiau jie naikina bakterijas, kurios sukelia nemalonų kvapą, ir maskuoja jį kvapiosiomis medžiagomis. Ši priemonė labiau tinka tiems, kurie prakaituoja saikingai, tačiau nori išvengti nemalonaus kvapo“, – sako vaistininkė G. Nienė.
Tuo tarpu antiperspirantai, priešingai, mažina prakaito išsiskyrimą, nes jų sudėtyje yra aliuminio junginių, kurie laikinai užkemša prakaito liaukas. Pasak vaistininkės, jie rekomenduojami tiems, kurie susiduria su gausiu prakaitavimu ir nori išlaikyti sausą odą.
Dezodorantų ir antiperspirantų naudojimas skiriasi
Norint pasiekti geriausią efektą, svarbu tinkamai naudoti šias priemones. Vaistininkė G. Nienė pataria dezodorantą tepti ant švarios, sausos odos ryte arba pagal poreikį dienos eigoje. Tuo tarpu antiperspirantas turėtų būti naudojamas atidžiau.
„Antiperspirantas turėtų būti tepamas prieš miegą, kai prakaito liaukos yra mažiau aktyvios – taip veikliosios medžiagos geriau įsigers ir užtikrins efektyvesnę apsaugą kitą dieną. Taip pat svarbu leisti jam pilnai išdžiūti prieš rengiantis pižamą“, – pabrėžia vaistininkė G. Nienė.
Pasak vaistininkės, asmeninė higiena ir tinkamų higienos priemonių – dezodoranto ir antiperspiranto – naudojimas gali padėti sumažinti stiprų prakaito kvapą bei ant drabužių atsiradusias dėmes. Visgi yra ir papildomų priemonių, kurios gali būti naudingos.
„Drabužiai iš natūralių audinių, pavyzdžiui, medvilnės ar lino, padeda išgarinti drėgmę ir sumažinti bakterijų dauginimąsi. Taip pat rekomenduojama vengti aštraus maisto, alkoholio ir kofeino, kurie gali skatinti prakaitavimą. Jei išbandžius visas šias priemones vis tiek vargina intensyvus prakaitavimas, patartina pasikonsultuoti su gydytoju, kuris galėtų atlikti reikiamus tyrimus ir paskirti individualų gydymą“, – teigia vaistininkė G. Nienė.