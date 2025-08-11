ATVIRŲ DURŲ DIENA IR RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
Rugpjūčio 28 d.
16:00 val.
Marijampolės sporto centro stadionas, Sporto g. 1
Kviečiame visus – mažus ir didelius – į tradicinį, bet šiemet dar įspūdingesnį renginį!
Susipažink su 16 sporto šakų – išbandyk, pajausk, išsirink savo mėgstamiausią!
6 pagrindinės erdvės – dar daugiau veiklų ir džiaugsmo!
Sporto erdvė – išbandyk visas sporto šakas!
Svečių erdvė – mūsų partneriai pristatys savo veiklas: Motus Vita klinika, Lietuvos sporto universitetas
Dovanų erdvė – gauk žemėlapį, atsižymėk ir atsiimk PRIZUS!
Pramogų erdvė – milžiniškas batutas, putų šou, veidukų puošyba, e-sportas ir kitos linksmybės!
Maisto erdvė – vafliai, ledai, cukraus vata, tortilijos, kibinai, gaivūs gėrimai ir daugiau!
Varžybų erdvė – azartiškos rungtys ir sportinės kovos – dziudo, boksas, krepšinis, šaškės, šachmatai, lengvoji atletika ir kt.
Prie įėjimo į stadioną rasite mūsų partnerius – vairavimo mokyklą UAB “Rigveda”
Renginį atidarys specialus atlikėjas – OMERTA!
Pažadam: bus labai SMAGU!
Renginio draugai ir partneriai:
Marijampolės savivaldybė
Motus Vita klinika
Art Glacio
Mantinga
Lietuvos sporto universitetas
LISPA mokykla
UAB “Rigveda”
Naujienų portalas “Sūduvos gidas”
Nepamiršk gero nusiteikimo ir kviesk draugus!
Ateik judėti, pramogauti ir švęsti kartu su mumis!
