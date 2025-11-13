Trečiadienio vakarą Baltrušių bendruomenė simboliškai paminėjo ilgai lauktą įvykį – pėsčiųjų perėjos prie vietinės parduotuvės atidarymą. Tai ne tik nedidelė šventė, bet ir žingsnis visos gyvenvietės saugumo link.
Perėjos atsiradimo istorija prasidėjo dar 2023 m., kai savivaldybės vadovams lankantis seniūnijose Baltrušių gyventojai aiškiai įvardijo savo poreikį: gyvenvietę į dvi dalis skiriantis kelias kelia pavojų tiek vaikams, tiek vyresniems žmonėms, o saugi pėsčiųjų perėja šioje vietoje yra būtina. Ypač – prie parduotuvės, kur kasdien vyksta intensyvus judėjimas.
Kadangi kelias priklauso valstybei ir jį prižiūri AB „Via Lietuva“, savivaldybė kreipėsi į valstybinę įmonę dėl leidimo įrengti perėją. Derybos nebuvo lengvos – „Via Lietuva“ sutiko tik su sąlyga, kad darbus savivaldybė finansuos savo lėšomis.
Savivaldybė ėmėsi iniciatyvos ir jau galime džiaugtis ne tik pėsčiųjų perėja, tačiau ir įrengtu apšvietimu.
Bendromis jėgomis ir toliau žingsnis po žingsnio ūkiškai ir kūrybingai nuosekliai judama į priekį.