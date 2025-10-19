Igno Labučio traukiama Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (3-1) „URBO-NKL“ sezone laimėjo antrąkart paeiliui. Mariaus Ūso kariauna išvykoje 76:68 (16:12, 16:19, 24:17, 20:20) įveikė „Jurbarko-Kario-Manvesta“ (2-3) krepšininkus.
Triumfavę suvalkiečiai turnyro lentelėje užima penktąją poziciją, Jurbarko ekipa dalinasi 10-11 vietas su Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“.
Geriausią sezono pasirodymą surengusio Labučio kraityje per 29 minutes buvo 26 taškai (4/8 dvit., 4/7 trit., 6/7 baud.), 4 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 27 naudingumo balai.
Abi komandos kovėsi taškas į tašką pustrečio kėlinio, bet tada marijampoliečiai smogė 10:1 spurtu – 54:44.
Likus 6 žaidimo minutėms „Jurbarko-Kario-Manvesta“ deficitas sumenko iki 5 taškų (55:60), bet rimtesnio iššūkio per likusį laiką šeimininkai mesti nebeįstengė.
Šeimininkai klydo 21 sykį, o tuo pasinaudoję marijampoliečiai į taškų statistikos eilutę įsirašė 23 papildomus taškus.
Jurbarkiečių snaiperis Karolis Kokoška per 28 minutes pelnė 16 taškų (2/2 dvit., 4/8 trit.), sugriebė 5 kamuolius bei surinko 17 naudingumo balų.
Suvalkiečiai šiame susitikime rungtyniavo be į 3×3 turnyrą išvykusių Aurelijaus Pukelio ir Marijaus Užupio.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Karolis Kokoška 16 (4/8 trit., 5 atk. kam.), Karolis Kokoška 15 (2/5 trit.), Šarūnas Valunta 12 (4/8 dvit., 4/10 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 kld.), Tomas Balčiūnas 8 (5 atk. kam.).
„Sūduva-Mantinga“: Ignas Labutis 26 (4/8 dvit., 4/7 trit., 6/7 baud., 27 naud.), Matas Jucikas (3/11 dvit., 8 atk. kam.), Domantas Vilys (2/7 trit., 6 rez. perd.) ir Martynas Zigmantavičius (4/7 dvit.) po 10, Žygimantas Šimonis 9 (4 per. kam.), Josefas Fahrenholtzas 8.