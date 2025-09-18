Marijampolės apskrities policijos pareigūnai dar kartą įrodė, kad profesionalumas, vienybė ir atsidavimas duoda ypatingų rezultatų – jie iškovojo 1-ąją vietą Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurse!
Tris dienas trukusiose varžybose mūsų pareigūnai puikiai pasirodė ekstremalaus vairavimo, šaudymo, policijos taktikos, žinių patikrinimo, tarnybinio šuns valdymo bei kitose rungtyse.
Konkurencija buvo didžiulė – varžėsi stipriausios Lietuvos apskričių komandos ir svečiai iš Latvijos, Estijos bei Lenkijos.
Didžiuojamasi kad šis garbingas titulas vėl grįžo į Marijampolės apskritį. Tai – mūsų pareigūnų ryžto, profesionalumo ir stiprybės įrodymas.