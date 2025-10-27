Praėjęs savaitgalis Kazlų Rūdos SC „Ataka“-Danilus krepšininkams Nostra.lt-RKL pirmenybėse susiklostė nevienareikšmiškai.
Penktadienio, spalio 24-osios vakarą pirmose šio sezono namų rungtynėse nusileista Gargždų sporto centro ekipai, tačiau jau sekančią dieną Vilniuje įveikta „Rytas-MRU“ komanda. Sporto centro salėje vykusiose rungtynėse gargždiškiai išsivežė pergalę 11 taškų skirtumu – 78:89 (14:20, 12:26, 27:23, 25:20). Savo ruožtu šalies sostinės komandos tvirtovėje atakiečiai negrįžo tuščiomis ir įveikė „Ryto“ dublerinę ekipą 9 taškų skirtumu – 83:74 (22:28, 16:7, 21:17, 24:22).
Pirmosios minutės su Gargždų ekipa T.Bietkio treniruojamai kariaunai klostėsi gana nervingai. Pirmuosius taškus „atakiečiai“ pelnė tik sužaidus beveik tris minutes. Beįsibėgėjančių rungtynių įtampą išsklaidyti ir suteikti pradinio pasitikėjimo komandai Kazlų Rūdos gretose mėgino pora tritaškių smeigęs Jaunius Davniukas, leisdamas bent trumpam aikštės šeimininkams pirmauti 6:4. Dar vieną tolimą tikslų šūvį beveik įpusėjus atkarpai paleido M.Makauskas – 9:4. Varžovai rungtynių pradžioje puolimu negalėjo pasigirti, tačiau netrukus svečiai įsivažiavo ir likus rungtyniauti iki kėlinuko pabaigos porai minučių, rezultatas švieslentėje buvo lygus – 14:14, na, o po poros Gargždų tritaškių, pirmą atkarpą svečiai laimėjo įgiję šešių taškų persvarą – 20:14.
Duobė „atakiečių“ žaidime buvo antrajame kėlinuke. Trūko taiklių metimų, neišvengta klaidų ir Gargždų SC ekipa krovėsi kapitalą. Tikras galvos skausmas Kazlų Rūdos komandai buvo T.Augustauskas. Po jau ne pirmo paleisto jo tritaškio, įsibėgėjus antram kėlinukui, gargždiškiai netruko padidinti savo komandos persvarą iki 10 taškų – 27:17. Ir tai buvo tik pradžia. Antroje kėlinuko pusėje varžovų dominavimas puolime, o šalia to aikštės šeimininkų taškų badas, leido svečiams atitolti susikraunant ir 21 taško persvarą – 42:21. Ją Gargždų ekipa išsaugojo iki pat didžiosios pertraukos – 46:26.
Trečiajame kėlinuke Kazlų Rūdos komanda žaidimą kiek aplygino, bet didesnio proveržio, padedančio padėti pamatus sugrįžimui į rungtynes nebuvo. Daugiausia „atakiečiams“ buvo pavykę sumažinti varžovų persvarą iki 14-16 taškų, tačiau netrukus Gargždų ekipa vėl nesunkiai sugrįždavo į susikrautos 20 taškų persvaros ribas. T.Bietkio treniruojamai komandai, pasibaigus trečiai atkarpai, pavyko pasistūmėti sumažinant Gargždų ekipos deficitą iki 16 taškų – 53:69.
Rungtynių kontrolę svečių krepšininkai išlaikė ir paskutinio ketvirčio metu. Laikas kapsėjo ir į Kazlų Rūdos komandos mėginimus artėti Gargždai atsakė tuo pačiu, tad laikėsi 17-20 taškų skirtumas. Tik pačioje rungtynių pabaigoje aikštėje pasirodęs „atakiečių“ gretose Ervinas Paliokas įšveitęs vieną paskui kitą du tolimus metimus leido užbaigti Kazlų Rūdos komandai rungtynes išsivežant pergalę Gargždų SC ekipai 11 taškų persvara – 78:89.
Rezultatyviausiai „atakiečių“ gretose rungtyniavo 19 taškų atseikėjęs J.Davniukas. 14 taškų buvo K.Šaruko sąskaitoje, po 11 taškų rinko T.Pundinas ir M.Makauskas. Naudingiausiai Kazlų Rūdos ekipoje rungtyniavo 21 NB sukaupęs J.Davniukas. Aikštės šeimininkų komandai 11 kamuolių atkovojo E.Valenta, 9 rezultatyvius perdavimus atliko T.Pundinas.
Komandinėje statistikoje „atakiečiai“ nusileido varžovams kova dėl atšokusių kamuolių (40 prieš 44), dažniau klydo (10 prieš 7). Abi ekipos atliko po tiek pat rezultatyvių perdavimų (20 prieš 20). Baudų metimų geresniu pataikymu pasižymėjo „atakiečiai“ (8/11 (73 proc.) prieš 15/23 (65 proc.)), tolimų metimų rodikliai panašūs (tritaškiai (10/27 (37 proc.) prieš 10/26 (38 proc.)), tačiau varžovai tikslesni gerokai atliekant metimus iš vidutinių nuotolių (dvitaškiai (20/49 (40 proc.) prieš 22/39 (56 proc.)).
Nelengva kelio pradžia „atakiečiams“ buvo ir išvykos mačas su „Rytas-MRU“ ekipa. Greitą, kibų gynyboje ir atakuojantį krepšinį demonstravę varžovai per pirmąją atkarpą sugebėjo pelnyti beveik 30 taškų. Nors Kazlų Rūdos komanda pernelyg skųstis puolimu taipogi negalėjo, tačiau varžovai tai darė geriau ir pirmą kėlinuką laimėjo rezultatu 28:22. „Atakiečių“ puolimas sukosi apie E.Valentą, taškų pridėjo K.Šarukas, J.Davniukas, J.Talat-Kelpšas.
„Ataka“-Danilus krepšininkai suaktyvino gynybą antrajame kėlinuke ir kaip reikiant apsunkino vilniečiams galimybes rinktis taškus. Puolamasis varžovų potencialas šioje rungtynių fazėje smuko 75 procentais. Per šią atkarpą Vilniaus „Ryto-MRU“ krepšininkai surinko vos 7 taškus. Tiesa, mažiau puolimo buvo ir iš Kazlų Rūdos komandos pusės, tačiau toks žaidimas parankesnis buvo „atakiečiams“. Jau pirmomis antro kėlinuko minutėmis, po Ž.Kerzos taškų serijos, M.Gelčiaus taškų ir M.Makausko tritaškio Kazlų Rūdos komanda išsiveržė į priekį 31:30, taip priversdami varžovus prašyti minutės pertraukėlės. Po jos šiek tiek gyvesni puolime buvo „atakiečiai“, kurie po Ž.Kerzos iš kampo paleisto tritaškio ir ardžiusio varžovų gynybą E.Valento taškų, įgijo ir penkių taškų persvarą – 36:31. Tokia įtampa tęsėsi iki pat atkarpos pabaigos. Per daugiau nei pusę kėlinuko abiems ekipoms sunkiai sekėsi rinktis taškus, tačiau pirmaujančios komandos statusą išlaikė „atakiečiai“, kurie į didžiąją pertrauką keliavo pirmaudami trimis taškais – 38:35.
Lengvo gyvenimo Kazlų Rūdos komandai nebuvo ir antroje rungtynių pusėje. Trečią atkarpą varžovai pradėjo tritaškiu, taip išlygindami rezultatą – 38:38. Netrukus tuo pačiu atsakė ir M.Makauskas, kitoje atakoje rezultatyviai ją užbaigė E.Valenta. Na, o po dar vieno „Ataka“-Danilus snaiperio tolimo šūvio, Kazlų Rūdos persvara artėjo prie 10 taškų ribos – 46:38. Solidžias rungtynes puolime žaidęs M.Makauskas netrukus ir vėl smaginosi, dar dviejų rezultatyviai užbaigtų atakų padariniai, dar labiau ūgtelėjusi atakiečių persvara – 52:40. Aikštės šeimininkai netrukus sumažino šį pranašumą iki 7 taškų, tačiau trečios atkarpos metu daugiau nepriartėjo. Kazlų Rūdos komanda paskutinė ketvirtį pasitiko pirmaudama 59:52.
Kibūs, greiti vilniečiai, kaip įmanydami kabindamiesi į rungtynes, nedavė ramybės Kazlų Rūdos komandai ir paskutinėje atkarpoje, tačiau T.Bietkio treniruojama ekipa iniciatyvos nepaleido. „Atakiečiai“ sugebėjo išlaikyti 7-10 taškų persvarą visos atkarpos metu. Kazlų Rūdos komandos puolime dominavo M.Makauskas, E.Valenta, neleisdami varžovams perimti iniciatyvos. Egzaminą „atakiečiai“ išlaikė ir laimėdami rungtynes 83:74 iškovojo antrąją pergalę pirmenybėse.
Kazlų Rūdos komandoje šiame mače ryškiausiai tvykstelėjo E.Valenta, surinkęs 21 tašką, atkovojęs 11 kamuolių, išprovokavęs 5 varžovų pražangas ir sukaupęs 32 naudingumo balus. Rezultatyviausias buvo 24 taškus surinkęs M.Makauskas, 12 taškų T.Pundino sąskaitoje. Jis su J.Davniuku atliko po 5 rezultatyvius perdavimus.
Komandinėje statistikoje „Ataka“-Danilus laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (44 prieš 33), atliko kiek daugiau rezultatyvių perdavimų (21 prieš 19), tiesa dažniau ir klydo (10 prieš 5). Metimų sektoriuje tarp abiejų ekipų pataikymo procentai iš esmės panašūs: baudos metimai (8/15 (53 proc.) prieš 12/21 (57 proc.)), dvitaškiai (24/38 (63 proc.) prieš 25/41 (60 proc.)), tritaškiai (9/34 (26 proc.) prieš 4/18 (22 proc.)).