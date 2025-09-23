Lietuva priėmė sprendimą dalyvauti trečiajame Baltijos inovacijų fonde (BIF3). BIF3 – tai bendras Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Europos investicijų fondo (EIF) projektas, skirtas įmonių plėtrai bei inovacijoms skatinti Baltijos šalyse per rizikos kapitalo investicijas. Prisidėdama prie šios iniciatyvos, Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) skiria 50 mln. eurų – dvigubai daugiau nei ankstesniais metais.
„Ši priemonė padės mūsų šalies įmonėms atverti kelią į didesnius kapitalo srautus – atsiras daugiau galimybių plėsti gamybą, kurti naujus produktus, investuoti į technologijas ir pritraukti talentus. BIF3 investicijos galės iš esmės sustiprinti mūsų inovacijų ekosistemą, paskatinti naujų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti, kad Lietuvos verslas drąsiau konkuruotų tarptautinėje rinkoje“, – sako laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einantis Lukas Savickas.
Baltijos šalys kartu su EIF šiuo metu derina BIF3 steigimo sutartį. Planuojama, kad BIF3 dydis sieks 150 mln. eurų. Taip pat planuojama, kad prie fondo investicijų prisidės EIF, koinvestavimui skirdamas iki 75 mln. eurų. Tuo tarpu kartu su pritrauktu privačiu kapitalu investicijų suma į regiono įmones tikėtina viršys 950 mln. eurų.
Investicijos bus nukreiptos į Baltijos regione veikiančias įmones, turinčias didelį augimo potencialą – labai mažas, mažas ir vidutines įmones bei vidutinės kapitalizacijos įmones (iki 3000 darbuotojų). Tikimasi, kad į Lietuvoje veikiančias įmones bus investuota suma dvigubai didesnė už šalies įnašą, t. y. ne mažiau kaip 100 mln. eurų.
Ankstesni tokio tipo fondai jau parodė apčiuopiamą naudą. Lietuvos įnašas į pirmąjį BIF siekė 26 mln. eurų, o sugeneruotos investicijos Lietuvoje viršijo 141 mln. eurų. Įnašas į BIF2 taip pat buvo 26 mln. eurų, o iki šiol Lietuvoje jau pritraukta beveik 95 mln. eurų investicijų, ir ši suma ateity dar didės.