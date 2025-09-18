MRU Sūduvos akademija Marijampolėje pradėjo naujus mokslo metus su tarptautiniu akcentu – Erasmus+ mainų programos studentais iš Turkijos. Į akademiją atvykę studentai ne tik įsiliejo į studijų procesą, bet ir aktyviai susipažįsta su Lietuvos kultūra, gamta bei vietos žmonėmis.
Studentai jau spėjo apsilankyti Kaune, kur domėjosi senamiesčio architektūra. Marijampolėje jų keliai vedė per miesto simbolius – Marių parką, menines sienas, žaliąsias erdves bei kultūrinius renginius.
Studentų akimis: atradimai ir skirtumai
Studentė Aslıhan Aygüneş atvirauja, kad dar nuo pirmųjų dienų ją ypač sužavėjo šiltas ir svetingas Marijampolės bendruomenės priėmimas: „Tai mažas, žalias ir ramus miestas, kuriame jaučiuosi tarsi namuose. Gyvenimas čia teka lėčiau, bet tai leidžia daugiau įsiklausyti į save ir aplinką.“
Tuo tarpu kita studentė Rumeysa Karakaş teigia, kad ją labiausiai džiugina tvarkinga aplinka ir miesto estetika, kurią pastebi kasdien eidama gatvėmis: „Labiausiai patinka vaikščioti miesto gatvėmis – sienos išmargintos piešiniais, o namai – spalvingi. Viskas labai švaru ir tvarkinga. Žmonės laikosi taisyklių ir yra labai mandagūs.“
Dar vienas studentas Mohammed Al Amr pažymi, kad pradžia buvo kupina nežinomybės, tačiau Marijampolės rami atmosfera ir žmonių draugiškumas padėjo greitai prisitaikyti: „Greitai supratau, kad šis miestas turi unikalią ramybę, o žmonės – šiltą požiūrį į atvykėlius. Studijų aplinka čia labai palanki – mažos grupės, dėstytojai prieinami, o bendruomenė – atvira.“
Pozityvus požiūris ir tarpkultūrinė branda
Pasak MRU Sūduvos akademijos dekanės patarėjos projektinei veiklai Odetos Gluoksnytės, Erasmus+ studentai – tai ne tik akademiniai svečiai, bet ir aktyvūs bendruomenės nariai: „Studentai, dalyvaujantys Erasmus mainų programoje, išsiskiria savo pozityviu nusiteikimu, socialiniu imlumu bei gebėjimu konstruktyviai reflektuoti kultūrinius skirtumus. Jie greitai adaptuojasi akademinėje aplinkoje, domisi Lietuva, siekia įsitraukti į socialinį gyvenimą bei dalyvauti Akademijos renginiuose. Tarptautiniai studentai geba ne tik pastebėti kasdienius skirtumus, bet ir vertinti miesto žaliąsias erdves, švarą, estetiką, bendravimo ypatumus. Tokia tarpkultūrinė patirtis augina tiek juos pačius, tiek mūsų bendruomenę.“
Studentų atstovybė taip pat aktyviai įsitraukia į jų integraciją – planuojamos bendros veiklos, iniciatyvos, siekiama sukurti platformas bendrauti ir bendradarbiauti.
Šiuo metu MRU Sūduvos akademijoje studijas pradėjo trys studentai iš Turkijos, tačiau netrukus tikimasi sulaukti dar dviejų. Pirmieji studentų įspūdžiai rodo, kad Erasmus programa ne tik atveria duris į naują akademinę patirtį, bet ir prisideda prie kultūrinio bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo bei draugystės tarp skirtingų šalių jaunimo.