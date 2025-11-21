Lapkričio 20 d. Šakių rajono savivaldybė pasveikino Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centro grupinio gyvenimo namus su pirmuoju gimtadieniu.
Švęsti ir pasidalinti gražia proga buvo Šakių rajono savivaldybės vicemerė Gintautė Didžbalienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Pilypaitytė bei atvejo vadybininkė, dirbanti su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis, Jurga Raškauskienė.
Šventėje susirinko artimiausi bičiuliai – žmonės, kurie per metus tapo šios vietos dalimi. Skambėjo gražūs žodžiai, šilti palinkėjimai ir bendros dainos, atliekamos gitaros fone.
Matyti, kaip per metus grupinio gyvenimo namai tapo tikrais Namais, kuriuose paslaugų gavėjai jaučiasi saugiai ir ramiai, yra didžiulė vertė.
Džiugu stebėti, kaip gyventojai įsilieja į Gelgaudiškio miestelio bendruomenę, tampa jos dalimi, aktyviai dalyvauja bibliotekos veiklose ir miestelio renginiuose. Net 8 gyventojai lanko socialines dirbtuves, kur ugdo įgūdžius ir stiprina savarankiškumą.
Grupinio gyvenimo namai atlieka svarbų vaidmenį institucinės globos pertvarkoje – suteikia galimybę žmonėms su intelekto ar psichosocialine negalia gyventi bendruomenėje, gauti reikalingą pagalbą ir augti kaip savarankiški asmenys.