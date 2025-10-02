Gripas – pavojinga kvėpavimo takų infekcija, galinti sukelti sunkių komplikacijų, o jo sezonas jau prasidėjo. Todėl rizikos grupių gyventojams, kuriems ši liga pavojingesnė nei kitiems, Valstybinė ligonių kasa primena, kad jie gali nemokamai pasiskiepyti, ir kviečia planuotis vizitą pas gydytoją. Dar pavasarį nupirktos gripo vakcinos jau pasiekė Lietuvą, jos skirstomos gydymo įstaigoms.
Ligonių kasa šiam gripo sezonui yra nupirkusi 223 tūkst. dozių „Vaxigrip“ vakcinos už beveik 770 tūkstančių eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Vakcina jau pasiekė Lietuvą ir per spalio mėnesį turėtų būti paskirstyta daugiau kaip 540 gydymo įstaigų pagal jų iš anksto nurodytą poreikį.
„Pasiskiepijus sezoninio gripo vakcina, padidėja tikimybė išvengti sunkių ligos formų, dėl kurių kartais tenka gydytis ligoninėje. Vakcinacija padeda apsisaugoti nuo tokių komplikacijų, kaip plaučių uždegimas ar lėtinių ligų paūmėjimas, kurie gali sukelti gyvybei pavojingą būklę, o kartais – turėti lemtingų padarinių. Rizikos grupėms priskiriamiems gyventojams pasiskiepyti yra ypač svarbu, nes jiems ši liga pavojingiausia. Šių gyventojų skiepijimą nuo gripo apmoka ligonių kasa“, – sako Valstybinės ligonių kasos Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus patarėja Agnė Grušeckienė.
Gripo vakcina nemokamai skiepijami 2–7 metų vaikai, nėščiosios, 65 metų ir vyresni žmonės, globos ir slaugos įstaigų gyventojai, taip pat sergantieji lėtinėmis ligomis (onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt.), sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Nuo šio gripo sezono nemokamai skiepijami ir sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studentai, kurių programos praktinė dalis vyksta gydymo įstaigose.
Norėdami nemokamai pasiskiepyti nuo gripo, išvardytų rizikos grupių žmonės turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje yra prisirašę. Sergamumas gripu įprastai yra didžiausias sausio–vasario mėnesiais, todėl gydymo įstaigai gavus vakciną reikėtų pasiskiepyti ilgai nedelsiant. Pasitarus su šeimos gydytoju, kartu galima pasiskiepyti ir nuo COVID-19 infekcijos.
Lietuvoje daugėja rizikos grupėms priklausančių žmonių, kurie skiepijasi nuo sezoninio gripo. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, 2023–2024 metų sezonu ligonių kasos apmokama vakcina nuo gripo pasiskiepijo daugiau kaip 182 tūkst., o 2024–2025 metų sezonu – per 206 tūkst. gyventojų, t. y. 13 proc. daugiau. Didžiausią jų dalį – 67 proc. – praėjusį sezoną sudarė 65 metų ir vyresni gyventojai. Vis dėlto tą sezoną dėl gripo netekome 75 žmonių, iš kurių 89 proc. nebuvo pasiskiepiję.