Ventiliacija yra labai svarbi bet kuriuose namuose, nes ji užtikrina optimalias, todėl sveikas ir patogias gyvenimo sąlygas. Kad vėdinimo ortakiai veiktų nepriekaištingai, jie turi būti įrengti tinkamai, atsižvelgiant į svarbiausius principus. Taigi ką svarbu žinoti prieš montuojant? Kas svarbiausia vėdinimo kanale?

Kaip pasirinkti tinkamą vėdinimo kanalą?

Kad gerai susipažintume su šia tema ir sužinotume svarbiausią informaciją apie ją, turime pradėti nuo visiškai esminio klausimo – teisingo vėdinimo kanalų pasirinkimo. Koks veikimo principas? Ko turėtume nepamiršti? Nuo ortakio tipo priklauso būsimas rezultatas ir daugelis kitų svarbių aspektų. Yra daug skirtingų vėdinimo kanalų, todėl prieš renkantis konkretų sprendimą verta atsižvelgti į tokius veiksnius kaip patalpos dydis, pastato tipas, taip pat į turimą biudžetą.

Atsižvelgdami į tai, galime rinktis plokščius (stačiakampius), apvalius ir lanksčius vėdinimo kanalus. Trumpai apžvelkime jų charakteristikas.

Pirmieji – plokšti vėdinimo ortakiai, dar vadinami stačiakampiais ortakiais, yra labai populiarūs, itin dažnai pasirenkami. Tai nenuostabu, nes juos lengva įrengti ir jie tinka įvairioms reikmėms, be kita ko, dėl to, kad yra ne tokie gremėzdiški kaip apvalūs ortakiai. Jiems būdingas plonas profilis, todėl jie gali tilpti net ankštose erdvėse.

Kitas tipas – apvalūs vėdinimo ortakiai – pasižymi dideliu oro laidumo efektyvumu, tačiau jie yra didelių matmenų, todėl retai naudojami namuose, tačiau daug dažniau – biuruose, gamyklose ir pan.

Dar vienas pasirinkimas – lankstūs vėdinimo ortakiai, kuriuos itin lengva įrengti, ypač sunkiai prieinamose vietose. Dėl šios priežasties jie ypač dažnai pasirenkami renovuojant pastatus. Daugiau informacijos galite rasti: https://www.el-vent.com/lt/vedinimo-sistemos/ortakiai-ventiliacijai-sujungimai

Kokių matmenų turėtų būti vėdinimo kanalas?

Kad vėdinimo kanalas veiktų gerai ir efektyviai, jis turi būti tinkamų matmenų. Jie turi būti optimaliai suderinti, todėl ortakis neturi būti nei per mažas, nes tai neigiamai veikia srautą, nei per didelis, nes tai gali lemti šilumos ir energijos nuostolius. Norėdami jį idealiai pritaikyti, turime atsižvelgti į keletą pagrindinių principų. Vienas svarbiausių – apskaičiuoti oro srautą, t. y. nustatyti, kiek oro pateks į vėdinimo sistemą. Tai leis mums sureguliuoti itin svarbų parametrą – ortakio skersmenį. Taip pat labai svarbu, kad jis būtų suprojektuotas taip, kad galėtų tolygiai ir be trukdžių paskirstyti orą į kiekvieną patalpą. Tai užtikrins optimalias sąlygas visame pastate. Taip pat svarbu tinkama izoliacija, kad būtų išvengta šilumos nuostolių ir kondensato susidarymo.