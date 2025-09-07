Kalvarijos savivaldybės 2025 m. rugsėjo 8 d. mero potvarkiu Nr. M-330 (2.4 E) „Dėl bazinės mokyklos skyrimo“ Kalvarijos gimnazija (J. Basanavičiaus g. 16, 69202 Kalvarija, el. p. [email protected]) paskirta 2025–2026 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų Kalvarijos savivaldybės bazine mokykla.
Informacija apie brandos egzaminus bus pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje.
Atsakymus į rūpimus klausimus galite sužinoti Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (+370 691 64915, el. p. [email protected]).
Šaltinis: Kalvarijos savivaldybės administracija