Spalio 7 d. Kalvarijos savivaldybės meras Nerijus Šidlauskas ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rūta Kučinskienė Suvalkuose dalyvavo Europos Komisijos kartu su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis institucijomis organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Jungiame sienas, kuriame ateitį: turizmo plėtros perspektyvos Lietuvos–Lenkijos pasienyje“.
Tarptautinės konferencijos metu ypač didelis dėmesys buvo skirtas turizmo sektoriaus plėtros perspektyvoms pasienio regione.
Svarbiu renginio akcentu tapo Lietuvos–Lenkijos pasienio turizmo sektoriaus plėtros studijos pristatymas. Tyrimą atlikę ekspertai pristatė pasienio regionų bendras kultūrines ir gamtines vertybes, turinčias potencialo formuoti stipresnius tarpvalstybinius turizmo pasiūlymus. Turizmas – tai ne tik skaičiai – tai žmonės.
Jis jungia bendruomenes, kuria darbo vietas, remia švietimą ir atveria duris naujoms galimybėms. Oficiali tyrimo ataskaita „Turizmo sektoriaus plėtros krypčių ir perspektyvų Lietuvos–Lenkijos pasienyje tyrimas“ paskelbta: Inforegio – Study on directions and prospects of the tourism sector development in the Lithuanian-Polish borderland.
Europos komisijos atstovė pristatė Interreg programos viziją po 2027 m. Šiame laikotarpyje numatomos ne atskiros teritorinės Interreg programos, o bendras Interreg planas, kurio kiekvienas skyrius skirtas bendradarbiavimui tam tikroje geografinėje vietovėje.
Kartu bus siekiama sukurti atsparesnį ir tvaresnį turizmo sektorių, kuris stiprina tarpvalstybinį bendradarbiavimą, suteikia vietos bendruomenių galimybėms ir prisideda prie taikios ir klestinčios ateities visiems.