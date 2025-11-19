Savaitgalį Kėdainių arenoje vyko Lietuvos kyokushin karate moksleivių taurės varžybos, kuriose dalyvavo daugiau nei 900 sportininkų iš 43 klubų! Karate mokyklos „SHODAN“ komanda parodė ypatingą kovingumą, drausmę ir aukštą techninį pasiruošimą: iškovota 6 aukso medaliai bei 9 bronzos!
Karate mokyklos vadovas Lukas Kubilius džiaugėsi: „Lietuvos moksleivių taurė 17 metus iš eilės mūsų rankose. Didžiulė pagarba visiems sportininkams, tėvams ir treneriams! Kartu mes esame jėga! OSU, SHODAN šeima!“
Čempionais turnyre tapo: Martyna Šimaitė, Nojus Jurkevičius, Nedas Simanauskas, Tajus Tiško, Titas Gadeikis, Vytautė Vaitukaitytė.
Bronzos medalius laimėjo: Justas Binkauskas, Jonas Pivnickas, Liepa Kriauzaitė, Tadas Motiejūnas, Adamas Vaicekauskas, Patricija Naruševičiūtė,, Marija Vilkauskaitė, Benas Karlauskas, Milita Lukaitytė.
Visa trenerių komanda nuoširdžiai didžiuojasi kiekvienu „Shodan“ mokyklos sportininku – tai rodo trenerių profesionalumą, atsidavimą ir stiprią komandą!