Antradienio vakarą ne vieną Marijampolės gyventoją ištiko baimės priepuolis – virš miesto sąlyginai žemame aukštyje buvo pastebėtas neaiškus skraidantis objektas.
Socialiniame tinkle „Facebook“ gyventojai dalijosi pranešimais, jog apie 22:25 val. Suvalkijos sostinės danguje buvo girdimas itin stiprus skrendančio objekto garsas, kurio dėl tamsos identifikuoti nepavyko, tad susirūpinę gyventojai ėmė nuogąstauti, ar tai negali būti priešiškų šalių dronai ar kiti skraidantys objektai.
Visgi nerimauti pagrindo nėra – kaip „Sūduvos gido“ redakciją informavo Lietuvos kariuomenės Medijos operacijų centras, rugsėjo mėnesį Lietuvoje, poligonuose ir civilinėse teritorijose vyksta nacionalinės ir tarptautinės pratybos, kurių metu galima sutikti karinės technikos kolonas, skraido kariniai bei bepiločiai orlaiviai, naudojamos imitacinės ir garsinės priemonės.
Sprendžiant iš flightradar24.com duomenų, tikėtina, kad minėtu laikotarpiu virš Marijampolės skrido Belgijos karinių oro pajėgų lėktuvas „Airbus A400M Atlas“, kuris vėliau pasuko Kazlų Rūdos bei Šakių kryptimi.