Regionų forume spalio 10 dieną pasirašytas Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Krašto apsaugos ministerijos (KAM) susitarimas, pagal kurį savivaldybėms, kurių teritorijose veikia ar bus įsteigti kariniai poligonai, skiriama kompensacija už valstybės gynybos poreikių įgyvendinimą.
Socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai karinius poligonus ir karinio mokymo teritorijas turinčiose savivaldybėse planuojama skirti 0,3–0,5 procento nuo tais metams skirto BVP procento gynybai. Skatinant karinį mobilumą, savivaldybių prioritetinių vietinės reikšmės kelių remonto darbams, užtikrinant susisiekimą su karinėmis teritorijomis, KAM biudžete skiriamas lėšas siekiama padidinti iki 5 mln. eurų per metus.
Kazlų Rūdos savivaldybė yra trečia pagal joje esančios karinės teritorijos dydį. Tikėtina, kad dėl to savivaldybę kitais metais pasieks apie 1,5 mln. eurų, kuriais bus galima kompensuoti bent dalį savivaldybės patiriamų praradimų dėl valstybės gynybos poreikių tenkinimo.
Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška nemažai prisidėjo prie tokio sprendimo priėmimo – rinko duomenis ir atliko skaičiavimus, kokius praradimus dėl savo specifikos patiria „karinės“ savivaldybės. Ši informacija buvo pristatyta Lietuvos savivaldybių asociacijai, Krašto apsaugos ministerijai, kitiems Lietuvos politikams, Europos Parlamento nariams, Lietuvos diplomatams bei ES Regionų komiteto Gynybos grupei.