Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) kviečia Lietuvos įmones teikti paraiškas dalyvauti žaliųjų technologijų verslo misijose. Šios misijos suteiks galimybę įmonėms pristatyti savo veiklą užsienyje, užmegzti kontaktus su mokslo ir verslo partneriais bei pradėti bendradarbiavimą inovacijų ir žaliųjų sprendimų srityje.
„Žaliosios technologijos tampa vis svarbesne ekonomikos dalimi, todėl siekiame, kad Lietuvos įmonės turėtų galimybę kuo aktyviau bendradarbiauti su užsienio partneriais. Verslo misijos sudaro sąlygas užmegzti ryšius, kurie ateityje gali virsti bendrais projektais ir naujais produktais“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Stasiukaitis.
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruotos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Dalyvaudamos verslo misijose jos turės galimybę susitikti su užsienio organizacijomis, ieškoti potencialių partnerių, dalyvauti derybose ir plėtoti bendras idėjas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros bei inovacijų srityje.
Verslo misijos organizuojamos į šalis, su kuriomis Inovacijų agentūra yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus. Šiuo metu pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai žaliųjų technologijų srityje yra su Nyderlandais ir Suomija. Įmonėms, dalyvaujančioms šiose misijose, numatytas fiksuotas kelionės išlaidų kompensavimas, priklausomai nuo pasirinktų organizuojamų žaliųjų technologijų verslo misijų krypčių.
Paraiškos dalyvauti žaliųjų technologijų verslo misijose teikiamos per Inovacijų agentūrą. Daugiau informacijos apie sąlygas ir paraiškų teikimo tvarką rasite čia.