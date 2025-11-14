Marijampolėje rengiamos garso apdirbimo kūrybinės dirbtuvės „Garso sienos“. Tai projektas, kurį sudaro praktinės dviejų dalių garso apdirbimo kūrybinės dirbtuvės. Jos yra skirtos Lietuvos regionuose gyvenantiems ir nekonvencinės elektroninės muzikos bei garso meno kūrimu besidomintiems žmonėms.
Kūrybinių dirbtuvių metu bus vedama interaktyvi paskaita, susijusi su garso apdorojimo priemonių panaudojimu kūryboje, o gyvai atlikti pavyzdžiai leis dalyviams pamatyti praktinius teoriškai demonstruotų metodų rezultatus ir galimybes. Taip pat bus pristatoma ir ambisoninė erdvinio garso sistema bei įvairūs, lektorių eksperimentavimo būdu atrasti muzikos komponavimo principai. Visą programą užbaigs bendra diskusija.
Renginio lektoriai:
- Gintautas Rožė
- Gediminas Jakubka
- Paulius Burakas
„Garso sienų“ renginys vyks gruodžio 1 dieną, 18 val.
Vieta: „Užtvanka“, Bažnyčios g. 48B, LT-68309 Marijampolė
Nuoroda į Facebook renginį: https://fb.me/e/541J2QPtJ
Renginys yra nemokamas
- Projekto organizatorius: Kirtimų kultūros centras
- Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba
- Projekto partneris: „Užtvanka“
Kontaktai:
- Gintautas Rožė: [email protected], +37067107556