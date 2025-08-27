Marijampolėje žengtas reikšmingas žingsnis – skiriamas ypatingas dėmesys tiems, kuriems gyvenimas dažnai yra negailestingas. Įgyvendinant projektą „Laikinosios nakvynės namų padalinio išplėtimas ir modernizavimas“, bus užtikrintos geresnės sąlygos žmonėms, kuriems pagalbos reikia labiausiai.
Šiandien Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, Administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolita Žukelienė, Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Perskaudienė bei Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorės pavaduotoja Asta Klimienė lankėsi Laikinosios nakvynės namuose, kur jau pradėti modernizacijos ir plėtros darbai. Vizito metu su rangovais aptartos projekto detalės, apžiūrėti jau pradėti darbai ir suplanuoti kiti etapai.
„Svarbiausia, kad žmonės, kurie šiandien susiduria su didžiausiais iššūkiais, turėtų vietą, kur galėtų jaustis saugūs. Ši modernizacija leis sukurti daugiau vietų, pagerinti sąlygas ir užtikrinti, kad pagalbos sulauktų visi, kam jos labiausiai reikia“, – kalbėjo vicemeras Artūras Visockis.
Įgyvendinus projektą, vietų skaičius išaugs nuo 16 iki 26. Atnaujintos ir modernizuotos patalpos bus pritaikytos specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, o atskirtos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo erdvės užtikrins daugiau privatumo ir komforto. Gyventojai galės naudotis moderniomis bendrosiomis erdvėmis, šiuolaikiškai įrengtais kambariais ir net kompiuterizuota darbo vieta, skirta įgūdžių lavinimui ir gyvenimo tikslų siekimui. Bus pasirūpinta ir efektyvesniu pastato energijos naudojimu: pakeisti langai, durys, radiatoriai, kas padės sumažinti šildymo sąnaudas.
Tai svarbus žingsnis, padėsiantis suteikti žmonėms ne tik stogą virš galvos, bet ir geresnes galimybes pradėti naują gyvenimo etapą.