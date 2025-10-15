Spalio 15 d. Šakių rajono savivaldybėje vyko Marijampolės regiono savivaldybių asmenų su negalia reikalų koordinatorių susitikimas.
Susitikimo metu aptarti aktualūs klausimai, pasidalinta patirtimi apie tai, kaip savivaldybėse įgyvendinamos asmenų su negalia teises užtikrinančios iniciatyvos, bei diskutuota apie iššūkius ir galimus sprendimus.
Patirtimi dalijosi Šakių, Marijampolės, Kalvarijos ir Vilkaviškio savivaldybių atstovės.
Džiaugiamasi aktyviu bendradarbiavimu, kuris padeda kurti atviresnę ir įtraukesnę bendruomenę.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė