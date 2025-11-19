Vakar Marijampolės savivaldybėje vyko mokymai, skirti viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams. Jų tikslas – stiprinti gebėjimus rengti aiškią, lengvai suprantamą informaciją ir užtikrinti, kad ji būtų prieinama visiems gyventojams, ypač asmenims su negalia.
Mokymus organizavo Marijampolės savivaldybės Asmens su negalia gerovės taryba kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Užsiėmimus vedusios specialistės – Neringa Šaveiko, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie LR SADM Prieinamumo užtikrinimo ir konsultacijų skyriaus vedėja, ir Laura Mikelevičiūtė, to paties skyriaus patarėja – akcentavo, kad aiškiai, paprastai ir struktūruotai pateikta informacija yra būtina tam, jog kiekvienas žmogus galėtų savarankiškai priimti sprendimus bei laisvai naudotis viešosiomis paslaugomis.
Lengvai suprantamos kalbos principai ypač svarbūs žmonėms, turintiems intelekto, psichosocialinę ar kitą kognityvinę negalią. Tačiau jie naudingi ir vyresnio amžiaus gyventojams, ir tiems, kurie susiduria su kalbos barjerais.
Šie mokymai – svarbus žingsnis siekiant dirbti pagal universalaus dizaino principus ir kurti aplinką, kurioje visi gyventojai gali lengvai rasti, suprasti ir panaudoti jiems skirtą informaciją. Tai – ne tik įstatymuose numatyta pareiga, bet ir socialinės atsakomybės dalis, stiprinanti bendruomenės įtrauktį ir pagarbą žmogaus teisėms.