Moterų padėtis darbo rinkoje vis dar mažiau palanki nei vyrų – vėliau tai atsispindi ir jų pensijose.

Per metus atotrūkis tarp moterų ir vyrų darbo pajamų padidėjo beveik dviem procentiniais punktais – dabar vidutiniškai vyrai uždirba 13,6 proc. daugiau nei moterys. Artėjant Tarptautinei moters dienai – naujausi „Sodros“ faktai apie moterų darbo pajamas.

Biudžetiniame sektoriuje atotrūkis mažėjo, nebiudžetiniame – augo

2022 metų lapkritį visą mėnesį dirbusių moterų pajamos vidutiniškai siekė 1 697 eurus neatskaičius mokesčių, kai vyrų pajamos buvo 1 927 eurų.

„Padidėjęs atotrūkis nebūtinai rodo, kad darbo rinkoje stiprėja neigiamos tendencijos. Didelė dalis dirbančių moterų, 13 procentų, dirba žmonių sveikatos priežiūros srityje. Čia pajamos sparčiau augo ankstesniais

2020–2021 metais, todėl nominalus moterų darbo pajamų augimas 2022 metais buvo lėtesnis. Vis dėlto, pajamų skirtumai nedingsta“ – sako „Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė.

Didesnis atotrūkis tarp darbo pajamų – 15,9 proc. – susidarė nebiudžetiniame sektoriuje. Biudžetiniame sektoriuje atotrūkis sumažėjo nuo 10,5 proc. 2021-aisiais iki 10,2 proc. 2022 metais. Biudžetiniame sektoriuje moterys sudaro 74 proc. visų apdraustųjų, o nebiudžetiniame – 46 proc..

Vienoje iš geriausiai apmokamų veiklų – didžiausias atotrūkis tarp vyrų ir moterų pajamų

Pajamų skirtumui, be abejonės, daro įtaką ir profesijos pasirinkimas. Didžiausias pajamas uždirba moterys finansų ir draudimo (2 383 eurus) bei informacijos ir ryšių (2 257 eurus) veiklose. Vis dėlto čia dirbančių moterų dalis sudaro tik 5 proc. tarp visų apdraustųjų moterų. Be to, informacijos ir ryšių veikloje pastebimas vienas didžiausių pajamų atotrūkių: nors moterys čia uždirba daugiau nei kitose srityse, vyrai uždirba net 41 proc. daugiau už savo koleges.

Dar didesnis atotrūkis matomas tik žmonių sveikatos priežiūros veikloje: nors moterys čia sudaro 86 proc. visų apdraustųjų, jos uždirba perpus mažiau nei vyrai.

Mažiausias atotrūkis – švietimo veikloje. Beveik 80 proc. darbuotojų čia sudaro moterys, o jų darbo atlygis 3,5 proc. mažesnis nei vyrų. Transporto veikloje ryškėja kita tendencija: nors moterų čia – tik penktadalis (18 proc.), jos uždirba 14 proc. daugiau nei vyrai. Moterys čia dažniausiai dirba specialistėmis, administravimo veikloje, o vyrai yra vairuotojai.

„Sodros“ duomenys rodo, kad moterys dažniausiai pasirenkama administravimo specialistės, parduotuvių pardavėjos, mokytojos, sveikatos specialistės, valytojos profesijas. Moterų daugiausia žmonių sveikatos ir švietimo veiklose.

Vyrai dažnai dirba vairuotojais, įmonių vadovais, statybininkais. Tarp jų populiariausios sritys – transportas ir statyba.

Pajamų atotrūkis sumažėja tik nuo 50-ies metų

Didžiausias vyrų ir moterų vidutinių darbo pajamų atotrūkis – 16,4 proc. – yra matomas 30–39 metų grupėje. Šio amžiaus moterys vidutiniškai uždirba 1 949 eurus prieš mokesčius, vyrai – 2 268 eurus.

„Daug šio amžiaus moterų gimdo ir prižiūri mažus vaikus, todėl darbo pajamos per tą laikotarpį įsišaldo, tuo tarpu vyrai tęsia karjerą. Vyresnėse amžiaus grupėse apdraustųjų pajamos sumažėja, bet ir susilygina. Apie 50–60 gyvenimo metus atotrūkis tampa minimalus – vidutinės vyrų ir moterų pajamos skiriasi tik apie 40 eurų į rankas“ – pastebi Kristina Zitikytė.

Visą gyvenimą uždirbamas mažesnis nei vyrų atlyginimas lemia ir mažesnę moterų senatvės pensiją. Praeitų metų lapkritį moterų senatvės pensija yra mažesnė nei vyrų 19 proc. arba 92 eurais. Moterų, turinčių būtinąjį stažą, vidutinė senatvės pensija siekia 481 eurą, vyrų – 573 eurus.