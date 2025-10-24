MRU Sūduvos akademijoje surengti mokymai, skirti pasirengti galimoms ekstremalioms situacijoms – kaip atpažinti pavojų ir tinkamai reaguoti užpuolimo metu. Juos vedė Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai, turintys ilgametę patirtį kovinių ir krizių valdymo situacijų srityje.
Mokymų metu specialistai išsamiai pristatė, kokie požymiai gali signalizuoti apie galimą užpuolimą ar teroristinį išpuolį mokymo įstaigoje, bei paaiškino, kaip turėtų elgtis žmonės išgirdę šūvius, sprogimą ar kitus įtartinus garsus.
Dalyviams buvo pristatyti pagrindiniai elgesio principai, galintys išgelbėti gyvybę – bėk, slėpkis, pranešk. Taip pat aptarta, kaip padėti šalia esantiems žmonėms, patiriantiems šoką ar paniką, kaip vertinti situacijas, kai šalia yra sužeistųjų.
Pareigūnai paaiškino, kada ir kaip reikėtų skambinti pagalbos numeriu 112, informuoti apsaugą ar universiteto administraciją. Buvo pristatyta ir tinkamo elgesio taktika, kai į vietą atvyksta policijos ar specialiųjų pajėgų pareigūnai – kaip išlikti ramiems, laikytis jų nurodymų ir vengti veiksmų, galinčių apsunkinti evakuaciją.
„Aro“ atstovai pabrėžė, kad viena dažniausių klaidų, daromų užpuolimo metu, yra žmonių smalsumas ir noras filmuoti įvykius telefonu, kas gali kelti rimtą pavojų tiek pačiam asmeniui, tiek aplinkiniams.