Universitetai keičiasi kartu su visuomene. Šiandien Mykolo Romerio universitetas (MRU) žengia strategiškai svarbų žingsnį – iš naujo perbraižo savo veiklos erdves ir investuoja ten, kur gimsta reali vertė studentui. Atsisakius seniai neeksploatuojamo Valakupių pastatų komplekso ir jį pardavus, dėmesys sutelktas į universiteto padalinius Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje – būtent čia kuriama MRU dabartis ir ateitis.
Gautos lėšos – daugiau nei 12 mln. eurų – nukreipiamos į investicinį projektą „Darni aplinka bendruomenei: Mykolo Romerio universiteto nekilnojamojo turto atnaujinimas ir modernizavimas“. Per artimiausius dvejus trejus metus bus modernizuoti Centriniai rūmai Vilniuje (Ateities g. 20) ir Viešojo saugumo akademija Kaune (Maironio g. 27). Šiuo metu Marijampolės centre jau vyksta Sūduvos akademijos pastato kapitalinis atnaujinimas – tai savarankiškas, bet su universiteto plėtros strategija glaudžiai susijęs projektas, kuriuo siekiama sukurti šiuolaikišką, prieinamą ir gyvą studijų erdvę visam regionui.
Modernizacija apims ne tik pastatų fasadus, bet ir visą studijų infrastruktūrą. Bus įdiegtos modernios ir energiją taupančios šildymo bei vėdinimo sistemos, o energija bus iš dalies gaminama iš atsinaujinančių šaltinių – pavyzdžiui, saulės elektrinių. Atnaujintos auditorijos ir laboratorijos bus pritaikytos hibridinėms studijoms, išmaniųjų technologijų naudojimui, komandiniam darbui, kūrybai ir savarankiškai veiklai. Įrengiamos modernios bibliotekos, archyvo ir dokumentų skaitmeninimo patalpos, kurios suteiks galimybę tiek efektyviau naudotis informacijos ištekliais, tiek saugiai ir inovatyviai kaupti žinias.
Universitete bus įrengtos skaitmeninio turinio kūrimo dirbtuvės, startuolių erdvės ir kūrybinės laboratorijos, kuriose studentai ir mokslininkai galės plėtoti savo idėjas, o bendradarbiavimas su verslu ir investuotojais skatins socialinių inovacijų vystymą. Bus modernizuotos ir valgyklos bei virtuvėlės, kad bendruomenės nariams būtų užtikrintos komfortiškos buitinės sąlygos.
Didelis dėmesys skiriamas ir sportui – atnaujinamas sporto kompleksas, treniruoklių salė, bus įrengtos imtynių ir savigynos salės, kliūčių ruožas lauke, universalios lauko sporto aikštelės. Šios erdvės padės ugdyti profesines kompetencijas viešojo saugumo srityje, taip pat skatins sveiką ir fiziškai aktyvų gyvenimo būdą. Erdvės bus pritaikytos asmenims su specialiais poreikiais – tiek mokymuisi, tiek poilsiui, tiek sportui.
Universiteto akademinė ir administracinė infrastruktūra bus atnaujinta taip, kad atitiktų šiuolaikinio komandinio pedagoginio darbo poreikius – patogios, estetiškos ir funkcionalios erdvės, išmaniosios technologijos ir ekologiški sprendimai taps kasdienybės dalimi. Modernizuojami ir bendrabučiai – siekiama užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas studentams, atvykstantiems tiek iš Lietuvos regionų, tiek iš užsienio. Taip pat bus įrengtas vaikų ir jaunimo dienos centras, kuris padės derinti studijas, darbą ir šeimos įsipareigojimus.
MRU ypatingą dėmesį skiria žaliajai aplinkai – visa infrastruktūra bus kuriama arba atnaujinama pagal darnaus vystymosi, universalaus dizaino ir išmanaus pastato principus. Žaliosios zonos, ekologiški sprendimai ir aplinkos patrauklumas prisidės prie tvarios akademinės bendruomenės gerovės.
Tai bus daugiau nei fiziniai pokyčiai – tai kryptingas siekis kurti universitetą, kuriame infrastruktūra tarnauja studijų kokybei, gerai bendruomenės savijautai ir socialinei atsakomybei. Šiuolaikinėmis vertybėmis pagrįsta aplinka ne tik atliepia studentų lūkesčius, bet ir ugdo atsakingus visuomenės lyderius.
Šie pokyčiai nėra atsitiktiniai. Jie – universiteto strateginės raidos dalis. Pasak MRU rektorės prof. dr. Ingos Žalėnienės, institucija išgyvena kryptingus struktūrinius pokyčius, kurių tikslas – užtikrinti aukščiausią studijų ir tyrimų kokybę ir bendruomenės gerovę visose universiteto akademinėse erdvėse: Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje.
„Mūsų prioritetas – sudaryti kuo geresnes studijų ir mokslo sąlygas jaunajai kartai. Investicijos į infrastruktūrą leidžia augti ne tik fizinėms erdvėms, bet ir visai bendruomenei – užtikrinant tvarią, šiuolaikinius lūkesčius atitinkančią universitetinę patirtį“, – sako MRU rektorė.
Mykolo Romerio universitetas nesiekia būti vieta, kur tik studijuojama – tai erdvė, kurioje kuriamas turinys, vystomos iniciatyvos, mezgasi partnerystės ir augama kartu su pasauliu. Tarp Vilniaus, Kauno ir Marijampolės formuojama unikali akademinė ekosistema, kurioje atsiveria galimybės kurti, tyrinėti ir augti kiekvienam, kuris renkasi išsilavinimą, atitinkantį ne tik šiandienos, bet ir rytojaus poreikius.