Kasmet Lietuvos keliuose fiksuojama daugybė eismo įvykių, kurių priežastis – prastos būklės ar netinkamai sezonui parinktos padangos. Specialistų teigimu, tokios padangos ne tik kelia pavojų eismo dalyvių saugumui, bet ir gali nulemti didesnius finansinius nuostolius.

Automobilių prekybos ir nuomos bendrovės „Premium Auto“ vadovas Rokas Lajauskas pabrėžia, kad didžiausia kylanti problema, kai vairuotojai važinėja su prastai prižiūrimomis padangomis – tai pavojus saugumui kelyje.

„Nusidėvėjusios ar netinkamai prižiūrimos padangos prastina automobilio sukibimą su kelio danga, ypač stabdant, todėl ženkliai pailgėja stabdymo kelias. Ypač esant šlapiai dangai ar lyjant, automobilio stabilumas sumažėja tiek važiuojant didesniu greičiu greitkeliuose, tiek mieste, o tai padidina avarinių situacijų riziką“, – teigia R. Lajauskas.

Ekspertas atkreipia dėmesį, kad nusidėvėjusios ar prastos būklės padangos gali sukelti automobilio ūžimą ir vibraciją, kurios mažina važiavimo komfortą. Be to, tai ilgainiui gali padidinti degalų sąnaudas ir neigiamai paveikti kitas automobilio dalis – pavyzdžiui, pakabos elementus ar važiuoklę.

Padangų būklė – svarbi draudimo išmokos sąlyga

Draudimo technologijų bendrovės „Balcia Insurance SE“ transporto draudimo produktų vadovas Tomas Lizūnas patvirtina, kad padangų būklė yra vienas iš aspektų, į kurį draudimo bendrovės atkreipia dėmesį vertindamos eismo įvykius.

„Mūsų tikslas – padėti vairuotojams išvengti nelaimių, todėl po avarijų įvertiname, ar automobilis buvo tinkamai paruoštas eksploatacijai, įskaitant ir padangų būklę. Jei nustatoma, kad eismo įvykį galėjo lemti netinkamos padangos, tai gali turėti įtakos sprendimui dėl draudimo išmokos suteikimo. Praktikoje tokių atvejų pasitaiko, ypač kai vairuotojai avarinėje situacijoje nespėja sustabdyti automobilio būtent dėl prastos padangų būklės“, – paaiškina T. Lizūnas.

Jis pabrėžia, kad tokiose situacijose ypač svarbu skatinti vairuotojus atsakingai elgtis kelyje ir rūpintis savo automobilio būkle. Priešingu atveju, įvykus avarijai, vairuotojai kelia riziką ne tik savo saugumui, bet gali patirti ir didelius finansinius nuostolius.

„Jei nustatoma, kad eismo įvykis įvyko dėl netinkamos automobilio techninės būklės, draudimo bendrovė gali taikyti draudimo išmokos regresavimą – tokiu atveju vairuotojui tenka padengti ne tik savo automobilio, bet ir kito eismo dalyvio patirtą žalą“, – akcentuoja T. Lizūnas.

Kaip užtikrinti tinkamą padangų būklę?

Automobilių ekspertas R. Lajauskas pataria vairuotojams turėti atskirus vasarinių ir žieminių padangų komplektus bei reguliariai tikrinti jų būklę. Anot jo, universalios ar žieminės padangos vasarą dėvisi greičiau ir praranda efektyvumą, ypač važiuojant šlapiu keliu. Be to, bent kartą per mėnesį reikėtų patikrinti protektoriaus gylį ir įsitikinti, kad padangos nesidėvi netolygiai – tai gali signalizuoti apie važiuoklės ar ratų suvedimo problemas.

T. Lizūnas primena, kad vasarinių padangų protektorius turi būti ne mažesnis nei 1,6 mm, o žieminių – bent 3 mm. Taip pat svarbu atsižvelgti į padangos amžių – senesnių nei penkerių metų padangų guma ima kietėti, atsiranda mikroįtrūkimų, dėl to blogėja sukibimo savybės. Padangų gamybos data – savaitė ir metai – yra nurodoma ant kiekvienos padangos, o jų amžių būtina patikrinti net ir perkant mažai naudotą padangų komplektą.

Ekspertas pastebi, jog tinkamas slėgis padangose lemia jų tolygų dėvėjimąsi ir automobilio stabilumą kelyje.

„Slėgį reikia tikrinti reguliariai pagal gamintojo rekomendacijas, kurias dažniausiai galima rasti ant kuro bako dangtelio ar kėbulo statramsčio atidarius priekines dureles. Pripūtus padangas, svarbu atnaujinti nustatymus automobilio borto kompiuteryje, ypač jei transporto priemonėje yra įdiegta slėgio kontrolės sistema“, – pataria jis.

Galiausiai, renkantis padangas, svarbu atkreipti dėmesį ne vien į kainą, bet ir į gamintojo nurodytus techninius parametrus – sukibimą, triukšmo lygį, kuro sąnaudų efektyvumą. Kilus klausimams, verta pasitarti su specialistais.