NKL kovose Vilkaviškio „Perlas“ patyrė dar vieną pralaimėjimą, o Šakių „Vytis-VDU“ išsivežė pergalę iš Plungės.
Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (9-3) pratęsė „URBO-NKL“ vicečempionų pergalių sausrą. Mariaus Ūso auklėtiniai svečiuose 88:84 (25:26, 22:14, 18:24, 23:20) po atkaklios kovos įveikė Vilkaviškio „Perlas Go“ (6-7) krepšininkus, kuriems tai buvo šešta nesėkmė paeiliui.
Marijampoliečiai pakilo į antrąją vietą turnyro lentelėje, Vilkaviškio ekipa smuktelėjo į devintąją.
Įtemptame mūšyje viskas sprendėsi lemiamoje rungtynių atkarpoje. Likus 4,5 minutės svečius į priekį tolimu dūriu išvedė Tautvydas Kliučinykas (73:70). Kiek vėliau tritaškį pridėjo Domantas Vilys, o Ernestas Jaškus – dėjimą į krepšį (80:72).
Švieslentėje degant 100 sekundžių vicečempionai sumažino deficitą (78:82), bet tuoj pat į savo krepšį gavo dar vieną Vilio tritaškį (85:78).
Likus 7 paskutinėms sekundėms Gabrielis Quillanas nubraukė deficitą iki vieno metimo (84:87), bet Vilio baudos metimas galiausiai įtvirtino marijampoliečių pergalę – 88:84.
Nugalėtojų gretose dvigubą dublį užfiksavo Matas Jucikas, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 19 taškų (7/9 dvit., 0/1 trit., 5/9 baud.), 10 atkovotų kamuolių bei 24 naudingumo balai.
Rezultatyviau už aukštaūgį žaidė Vilys, per 28 minutes sumetęs 22 taškus (1/1 dvit., 4/9 trit.). Jis taip pat sugriebė 2 kamuolius, įsirašė 6 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 22 balus.
Vilkaviškio ekipos kapitonas Mantvydas Žukauskas per 35 minutes pelnė 16 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit., 0/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir sugeneravo 24 naudingumo balus.
„Perlas Go“ gretose debiutavęs Kristupas Smirnovas pasižymėjo su 13 taškų ir 14 efektyvumo balų.
Šioje akistatoje marijampoliečiams nepadėjo Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Augustas Navickas.
„Perlas Go“: Theodore’as Gadsdenas 18 (5/10 dvit., 2/4 trit., 5 atk. kam.), Mantvydas Žukauskas 16 (5/8 dvit., 2/3 trit., 10 atk. kam., 4 rez. perd.), Kristupas Smirnovas 13 (4/7 dvit., 1/6 trit.), Gabrielis Quillanas 12 (5/6 dvit.), Titas Pažarauskas 10 (5 atk. kam.), Žygimantas Skučas 9 (3/8 dvit., 8 atk. kam., 5 kld.).
„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 22 (4/9 trit., 8/11 baud., 6 rez. perd.), Matas Jucikas 19 (7/9 dvit., 5/9 baud., 10 atk. kam.), Ernestas Jaškus 12 (5/6 dvit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Ignas Labutis (1/9 dvit., 3/4 trit.) ir Martynas Zigmantavičius (5/8 baud.) po 11, Tautvydas Kliučinykas 7 (6 rez. perd.).
—
Toliau į aukščiausias vietas turnyrinėje „URBO-NKL“ lentelėje taikosi Šakių „Vytis-VDU“ (8-3), kuris išvykoje 86:80 (25:20, 15:29, 18:18, 28:13) palaužė Plungės „Olimpą“ (3-10).
Antrajame kėlinyje į priekį bėgęs „Olimpas“ žaidimo eigą savo rankose laikė iki pat lemiamo ketvirčio. Vienu metu Plungės ekipa buvo priekyje 13 taškų persvara (54:41).
Visgi paskutinis kėlinys plungiškiams klostėsi katastrofiškai – dar 31-ąją minutę pirmavę 9 taškais (67:58), netrukus šeimininkai atsilikinėjo (71:79) ir į kovą dėl pergalės daugiau negrįžo.
Nugalėtojų gretose Žemaitijoje naudingumu išsiskyrė Gabrielius Čelka, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 11 taškų (5/8 dvit., 0/2 trit., 1/4 baud.), 7 sučiupti kamuoliai, 6 išdalinti perdavimai bei 21 efektyvumo balas.
Rezultatyviausiai svečių pusėje sužaidė Jokūbas Rubinas, per 23 minutes sukratęs 19 taškų (4/4 dvit., 3/9 trit.). Gynėjas taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 18 naudingumo balų.
Nuo skaudžios nesėkmės „Olimpo“ neišgelbėjo Tadas Budrys, kuris per 29 minutes pelnė 22 taškus (10/15 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), sugriebė 12 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.
„Olimpas“: Tadas Budrys 22 (10/15 dvit., 12 atk. kam., 25 naud.), Rokas Kreišmontas 14 (3/5 trit.), Thomasas Deangelo Milesas 13 (6/9 dvit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Colinas Gabrielis Golsonas 11 (5/8 dvit., 11 atk. kam.).
„Vytis-VDU“: Jokūbas Rubinas 19 (4/4 dvit., 3/9 trit.), Augustinas Mikštas 14 (4/4 dvit., 1/6 trit., 7 atk. kam., 2 blok.), Rokas Jocys 13 (2/6 trit., 5/8 baud., 4 rez. perd.), Kajus Leliukas (4/5 dvit., 6 atk. kam., 3 blok.) ir Titas Januševičius (2/5 trit., 4 kld.) po 12, Gabrielius Čelka 11 (5/8 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 per. kam., 4 kld.).