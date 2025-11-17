Penktadienį pasveikinta Giedrės ir Tomo Simučių šeima, kurių dukrelė Ainė, gražaus sutapimo dėka, tapo 100-uoju šiais metais Šakių rajone gimusiu kūdikiu.
Šia džiugia proga šeimą aplankė ir pasveikino rajono meras Raimondas Januševičius bei Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Šneideraitienė, įteikę simbolines savivaldybės dovanas.
Tėvai pasidalino Ainės vardo atsiradimo istorija ir pasidžiaugė ramiu dukrelės būdu. Linkima augti sveikai ir laimingai.
Tikimasi, kad ir toliau galėsime pasidžiaugti gausėjančiu Šakių rajonu – ne tik 100-uoju, bet ateityje ir 200-uoju, 300-uoju ar net tūkstantuoju nauju mūsų krašto gyventoju.