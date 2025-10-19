Antrą nesėkmę Nostra.lt-RKL „A“ lygos krepšinio pirmenybėse patyrė Tomo Bietkio treniruojami Kazlų Rūdos SC „Ataka“-Danilus krepšininkai, išvykoje rezultatu 83:103 (29:15, 13:28, 24:39, 17:21) nusileidę dar praėjusiame sezone NKL lygoje rungtyniavusiam Joniškio „Delikatesui“.
Puikiai pradėję rungtynes „atakiečiai“ dar pirmame ketvirtyje buvo sukaupę šešiolikos taškų pranašumą. Antrame varžovai pasivijo Suvalkijos krašto ekipą. Trečiame ketvirtyje joniškiečiai apipylė Kazlų Rūdos komandą tritaškiais susikrovė patys 16 taškų persvarą, na, o paskutiniame tiesiog jau laikė rungtynių kontrolę ir iškovojo pergalę. Taip ko gero iš esmės būtų galima apibūdinti rungtynių scenarijų. Bet apie viską plačiau, jau artimiausiose eilutėse…
Taigi, pirmomis rungtynių minutėmis, po T.Kymanto taškų ir I.Bytauto tritaškio priekin 5:1 išsiveržė aikštės šeimininkai, tačiau netrukus „atakiečiai“ atsakė sausa serija 11:0 ir kaipmat teigiamas rezultatas buvo jau Kazlų Rūdos komandos pusėje – 12:5, o sužaista buvo beveik pusę kėlinuko.
Prie šios daug žadančios ateities rungtynėse prisidėjo M.Gelčius, J.Davniukas, T.Pundinas, apskritai puikiai pirmą atkarpą sužaidęs aštrus puolime J.Talat-Kelpšas. Nors joniškiečiai kiek pristabdė beaugusią „atakiečių“ persvarą, netrukus puolime įsijungus ir kitiems Kazlų Rūdos komandos krepšininkams E.Valentai, K.Šarukui, Ž.Kerzai, sėkmingai vėl ataką užbaigus J.Talat-Kelpšai, „Ataka”-Danilus persvara tapo 29:13. Tiesa, po paskutinės „Delikateso” rezultatyvios atakos, pirmasis kėlinukas baigėsi 29:15.
Pirmieji nerimo ženklai į Kazlų Rūdos komandos stovyklą įsimetė antrajame kėlinuke, kurio metu beįsivažiuojantys varžovai po truputį pradėjo tirpdyti „atakiečių“ pranašumą. T.Bietkio treniruojamos komandos žaidime pasipylė klaidos, kurių turinį sudarė, tai netikslūs perdavimai puolime, tai tiesiog prarasti kamuoliai ir tai kainavo „atakiečiams“ taškus.
Trūko Kazlų Rūdos komandai jau ir tikslių metimų. Tokiu būdu varžovai sugebėjo ne tik panaikinti turėtą „Ataka“-Danilus ekipos persvarą, bet ir paskutinės Joniškio komandos atakos metu, T.Kymantui šveitus taiklų tritaškį, aikštės šeimininkai pirmą rungtynių dalį baigė palikdami aikštę pirmaudami 43:42.
Trečią atkarpą „atakiečiai“ pradėjo be aiškiai išreikštų vidurio puolėjų. Pasikliaudami „mažesniais” krepšininkais „Ataka”-Danilus pamėgino užpulti greitomis atakomis svečius. Iš abiejų komandų pusės prasidėjo žaidimas „bėk ir mesk”.
Pradžioje Kazlų Rūdos komandai tai sekėsi, tris tritaškius paleido M.Makauskas, tritaškį įsegė J.Davniukas, tačiau varžovai ne tik sugebėjo atsakyti tuo pačiu, tą seriją tęsė iki pat atkarpos pabaigos. Iš viso joniškiečiai per šią atkarpą pataikė aštuonis tolimus metimus. Didžiąją jų dalį pelnė T.Kymantas. Neapsigynė Kazlų Rūdos komandos ir nuo kitokio pobūdžio varžovų atakų. Joniškio komandos puolimas per šį ketvirtį buvo 39 pelnyti taškai. „Atakiečiai“ tokio puolimo arsenalo nesugeneravo, todėl po trijų ketvirčių „Delikatesas” pirmavo 16 taškų persvara – 82:66.
Paskutiniame ketvirtyje pakreipti rungtynių scenarijaus „atakiečiams“ jau nebepavyko. Aikštės šeimininkai arčiau penkiolikos taškų viso kėlinuko metu „atakiečių“ nepbeprisileido, o paskutinės rungtynių minutės metu šiek tiek ją ir padidino laimėdama rungtynes dvidešimties taškų skirtumu – 103:83.
Rezultatyviausiu ir naudingiausiu krepšininku „atakiečių“ gretose buvo Jaunius Davniukas, surinkęs 19 taškų ir 28 naudingumo balus. Jis pataikė visu tris tritaškius, keturis dvitaškius ir prametė tik vieną baudą iš trijų. „Ataka“-Danilus komandos senbuvis atliko šešis rezultatyvius perdavimus. Komandos kapitonas Mantas Gelčius pelnė 12 taškų ir išprovokavo 6 varžovų baudas. 16 taškų komandai pelnė Matas Makauskas, kuris komandai sugriebė ir daugiausia kamuolių (8 atkovoti kamuoliai).
Komandinėje statistikoje, nors „atakiečiai“ ir laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (45 prieš 36), tačiau gerokai dažniau klydo (17 prieš 5), atliko mažiau rezultatyvių perdavimų (20 prieš 28), varžovai perėmė trigubai daugiau kamuolių (10 prieš 3), buvo tikslesni atakuojant krepšį nuo dviejų taškų zonos (27/29 (69 proc.) prieš (21/38 (55 proc.)). Tiesa, baudų ir tritaškių sektoriuose kiek tikslesni „atakiečiai“: baudos metimai (14/23 (60 proc.) prieš 13/24 (54 proc.)), tritaškiai (9/25 (36 proc.) prieš 12/38 (31 proc.)).