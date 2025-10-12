Peršalimas – tai vienas dažniausių negalavimų rudenį.
Nors daugelis iškart griebiasi vaistų, „Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė primena, kad lengvesniais atvejais gali pagelbėti ir natūralios priemonės. Ji dalijasi patarimais, kokių natūralių būdų verta imtis pajutus pirmuosius peršalimo požymius.
„Natūralios priemonės gali būti veiksmingos gydant lengvus peršalimo simptomus, ypač ankstyvose ligos stadijose. Žolelių arbatos, eteriniai aliejai, medus, imbieras ir kiti natūralūs produktai daugeliui yra žinomi dėl savo priešuždegiminių, antivirusinių ir imuninę sistemą stiprinančių savybių. Visgi, nepamirškite – nors natūralios priemonės gali padėti sumažinti peršalimo simptomus, jos neturėtų pakeisti gydytojo paskirtų vaistų“, – pasakoja vaistininkė E. Ramaškienė.
Žolelių arbatos – nuo ramunėlių iki šalavijų
Žolelių arbatos yra vienas paprasčiausių ir dažniausiai naudojamų būdų gydant peršalimo simptomus. Anot vaistininkės, jos gali padėti sumažinti gerklės skausmą, kosulį ir užkimimą.
„Ramunėlių arbata turi ne tik raminančių, bet ir priešuždegiminių savybių, dėl to ji gali sumažinti gerklės skausmą ir uždegimą. Mėtų arbata gali būti puikus pasirinkimas, jei kankina užgulta nosis. Mentolis, esantis mėtų lapuose, padeda atverti kvėpavimo takus ir lengviau kvėpuoti. Tuo tarpu šalavijų arbata gali padėti sumažinti kosulį ir gerklės uždegimą. O erškėtuogių arbatoje yra gausu vitamino C, kuris svarbus stiprinant imuninę sistemą ir padedant organizmui kovoti su virusais“, – pasakoja E. Ramaškienė.
Eteriniai aliejai peršalimo simptomams gydyti
Eteriniai eukaliptų ir arbatmedžio aliejai gali padėti sumažinti įvairius simptomus, įskaitant kvėpavimo takų problemas, galvos skausmą.
„Eukaliptų ir arbatmedžio eterinis aliejus pasižymi priešuždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis. Eukaliptų aliejus gali palengvinti atsikosėjimą ir nosies užgulimą. Tuo tarpu arbatmedžio aliejus gali paskatinti kvėpavimo takų gleivių išsiskyrimą. Įlašinkite 2-3 lašus aliejaus į dubenį su karštu vandeniu. Uždenkite galvą su rankšluosčiu ir pakvėpuokite garais apie 5-10 minučių. Taip pat šiuos eterinius aliejus galima maišyti su baziniu aliejumi kaip kokosų arba migdolų, bei šiuo mišiniu įtrinti krūtinę ar nugarą“, – sako E. Ramaškienė.
Medaus ir imbiero mišinys
Pasak vaistininkės, medaus ir imbiero mišiniai jau nuo seno naudojami kaip natūrali priemonė kovojant su peršalimo simptomais. Jie ne tik turi gydomųjų savybių, bet ir gali padėti sustiprinti imunitetą.
„Medus yra natūralus ir priešuždegiminis produktas, kuris minkština sudirgintą gerklę, mažina kosulį ir skatina gleivių išsiskyrimą. Be to, medus yra natūralus energijos šaltinis, kuris padeda organizmui greičiau atsigauti po ligos. Tuo tarpu imbieras dėl savo priešuždegiminių savybių gali sumažinti gerklės ir nosies gleivinių uždegimus. Jų mišinį galite vartoti šiltos arbatos pavidalu arba valgyti po arbatinį šaukštelį 3-5 kartus per dieną“, – pataria „Eurovaistinės“ vaistininkė.
Kitos natūralios priemonės peršalimo sezonu
Be jau minėtų priemonių, vaistininkė išskiria kitus natūralius būdus, galinčius padėti sumažinti peršalimo simptomus.
Česnakas – gali prisidėti prie organizmo kovos su virusais ir bakterijomis. Per dieną gali pakakti suvartoti 1-2 skilteles šviežio česnako. Taip pat česnaką galima vartoti maisto papildų forma. Jų įprasta dozė gali svyruoti nuo 600 mg iki 1200 mg.
Druskos tirpalas – druskos ir vandens tirpalas gali padėti sumažinti nosies gleivinės uždegimus, pašalinti susikaupusias gleives. Sumaišykite 1 arbatinį šaukštelį druskos su 250 ml šilto vandens. Nosį skalaukite 1-2 kartus per dieną.
Propolis – dar kitaip vadinamas bičių pikiu. Jis gali būti naudojamas kaip papildoma priemonė gerklės skausmui malšinti ir imunitetui stiprinti.