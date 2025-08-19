Artėjant naujiems mokslo metams, daugeliui tėvų Rugsėjo 1-oji – ypatinga. Pirmąją mokslo metų dieną norisi ne tik pasveikinti savo vaikus, bet ir palydėti juos į ugdymo įstaigą, pabūti kartu šventės akimirkomis. Tačiau svarbu žinoti, kad laisvas pusdienis Rugsėjo 1-ąją priklauso ne visiems darbuotojams.
Pagal galiojančius teisės aktus apmokamas laisvas pusdienis pirmąją mokslo metų dieną suteikiamas tik tiems darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas, ir kuriems nepriklauso papildoma poilsio diena – mamadienis ar tėvadienis. Šiuo pusdieniu galima pasinaudoti Rugsėjo 1-ąją, palydint vaiką į mokyklą ar darželį, ir už jį mokamas vidutinis darbo užmokestis.
„Tuo atveju, kai darbuotojas neturi teisės į apmokamą pusdienį, o priklausančiu papildomu poilsio laiku (mamadieniu ar tėvadieniu) jau yra pasinaudojęs, darbo santykių šalims rekomenduojama susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko pagal Darbo kodekso 137 straipsnio 3 dalį, – sako Darbo teisės skyriaus vedėja-vyriausioji darbo inspektorė Ieva Piličiauskaitė-Dulkė. – Be to, darbuotojo, auginančio vaiką iki 14 metų, prašymu darbdavys turi tenkinti nemokamų atostogų prašymą pagal Darbo kodekso 137 straipsnio 1 dalies 1 punktą.“
Svarbu: Darbo teisės skyriaus vedėja I. Piličiauskaitė-Dulkė pabrėžia, kad darbuotojai, kurie turi teisę į mamadienį ar tėvadienį, gali jį panaudoti Rugsėjo 1-ąją, tačiau papildoma garantija – apmokamas pusdienis – jiems Darbo kodekse nėra numatyta. „Tai reiškia, kad pasirinkimas bus arba panaudoti darbuotojui priklausančią papildomą poilsio dieną, arba rinktis sutrumpintą darbo laiką, tačiau dvigubos naudos – ir mamadienio, ir papildomo pusdienio tą pačią dieną – teisės aktai nenumato“, – akcentuoja I. Piličiauskaitė-Dulkė.
Toliau pateikiama lentelė, kurioje aiškiai nurodoma, kiek papildomo poilsio laiko priklauso skirtingose šeimos situacijose:
Visa išsami informacija apie teisę į mamadienį ar tėvadienį skelbiama VDI interneto svetainėje, skiltyje atmintinės darbuotojams ir darbdaviams (skirsnyje „Papildomas poilsis“). Čia pateikiamos visos nuostatos, kuriomis vadovaujantis darbuotojai gali planuoti savo laiką ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus.
Kad Rugsėjo 1-oji būtų rami ir sklandi, VDI rekomenduoja darbuotojams iš anksto informuoti darbdavį apie planuojamą laisvą laiką ar ketinimą pasinaudoti priklausančiomis papildomomis poilsio dienomis. Tai padės darbdaviui tinkamai suplanuoti darbo organizavimą ir užtikrinti sklandų kolektyvo darbą šventinę dieną.