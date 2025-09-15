Šiemet Europos judumo savaitė gyventojus pasitinka su šūkiu „Judėkime darniai kartu!“. Tai tarptautinė iniciatyva, raginanti miestų bendruomenes prisidėti prie tvaresnio judumo – keisti kasdienius keliavimo įpročius, dažniau rinktis mikrojudumo priemones, dviračius, viešąjį transportą, vaikščioti pėsčiomis ar naudotis dalijimosi paslaugomis. Taip kartu saugome savo aplinką ir kuriame darnią ateitį.
Prie šios iniciatyvos aktyviai jungiasi ir Marijampolės savivaldybė – kviečiame dalyvauti įvairiuose renginiuose:
- Rugsėjo 16 d. – startuoja Marijampolės savivaldybės administracijos konkursas „Žingsniavimo konkursas“.
Naujienas sekite Marijampolės savivaldybės „Facebook“ paskyroje!
- Rugsėjo 17 d. – „PA-JUDEK SU MMKC“ – Marijampolės moksleivių kūrybos centro organizuojamas, Europos judumo savaitei skirtas renginys, subursiantis visus, norinčius smagiai ir aktyviai praleisti laiką.
Daugiau informacijos apie renginį: https://fb.me/e/5QeyNVXvS
- Rugsėjo 19 d. – Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“ kviečia į bendrystės žygį.
Naujienas sekite Marijampolės turizmo informacijos centro „Facebook“ paskyroje!
- Rugsėjo 22 d. – minint Tarptautinę dieną be automobilio, marijampoliečiai ir miesto svečiai galės NEMOKAMAI keliauti miesto viešuoju transportu.
Kviečiame visus judėti darniai, atrasti naujus keliavimo būdus ir prisidėti prie švaresnės, draugiškesnės bei gyvesnės savivaldybės!