Praėjusį trečiadienį Šakių rajono savivaldybės mero kabinete vyko susitikimas su rajono bendruomenių pirmininkais ir Šakių krašto vietos veiklos grupės (VVG) atstovėmis.
Pagrindinis susitikimo tikslas – aptarti sumanių kaimų strategijos projektų įgyvendinimo gaires ir galimybes teikti bendrą projektinę paraišką kartu su Šakių krašto VVG.
Numatoma, kad bendra projektų vertė siektų iki 500 tūkst. eurų, o vieno projekto – ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų. Projektai būtų įgyvendinami tarpusavyje susijusiu, inovatyviu principu – vienas be kito negalėtų veikti.
Susitikimo metu aptartos galimos veiklos kryptys pagal keturias strategines temas: vietos ekonomikos stiprinimas, įtrauki vietos infrastruktūra ir paslaugos, sumanios vietos bendruomenės bei aplinkos apsauga ir klimato kaitos švelninimas.
Savivaldybės vadovai pabrėžė, kad šios iniciatyvos tikslas – skatinti bendruomenes aktyviai įsitraukti į sumanių kaimų kūrimą ir pritraukti papildomas investicijas į rajoną.