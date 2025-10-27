Spalio 24 d. Šakių rajono asmenų su negalia reikalų koordinatorė Aistė Griunė kartu su atvejo vadybininke (dirbančia su psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčiais asmenimis) Jurga Raškauskiene dalyvavo Šakių rajono savivaldybės Jaunimo kūrybos ir sporto centre vykusiose penktosiose SIŽGB „Šakių Viltis“ organizuotose varžytuvėse „Būkime judrūs ir sveiki“.
Sporto varžytuvėse savo sportinį pasirengimą išbandė net šešios komandos iš VšĮ „Šakių Diakonija“ dienos užimtumo centro sutrikusio intelekto žmonėms, Ilguvos socialinės globos namų, Šakių socialinių paslaugų centro Paluobių dienos užimtumo centro, Gelgaudiškio „Šaltinio“ ugdymo centro.
Taip pat varžytuvėse dalyvavo ir kartu sportavo Vilkaviškio socialinės pagalbos centro neįgalaus jaunimo padalinys bei VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ asmenų su negalia dienos užimtumo centro atstovai.
Šios varžytuvės dar kartą priminė, kad tikroji stiprybė slypi ne fizinėje jėgoje ar pergalių skaičiuje, o nuoširdume, bendrystėje ir gebėjime džiaugtis kiekviena akimirka. Asmenys su negalia savo šypsenomis, atvirumu ir šiltu bendravimu sukūrė ypatingą atmosferą, kurioje kiekvienas jautėsi svarbus ir reikalingas.
Nuoširdžiai dėkojama SIŽGB „Šakių Viltis“ vadovei Romai Dėdynienei už šiltai ir rūpestingai suorganizuotas varžytuves, už nuoširdų atsidavimą, kūrybiškumą bei prasmingą darbą, telkiantį bendruomenę.
Džiaugiamasi šiuo prasmingu susitikimu ir dėkojama visiems dalyviams už parodytą drąsą, nuoširdumą bei spinduliuojamą gerumą.