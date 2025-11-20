Šakių rajono savivaldybė informuoja, kad Draugystės take 1, 3, 4, 6 ir 8, Šakiuose, sėkmingai užbaigti automobilių stovėjimo aikštelių (kiemų), pėsčiųjų takų rekonstravimo bei lietaus nuotekų tinklų rangos darbai.
Darbo metu buvo atnaujintos ir išplėstos automobilių stovėjimo vietos, sutvarkyti pėsčiųjų takai, pagerintas jų pritaikymas gyventojų ir svečių judėjimui, taip pat įrengti nauji lietaus nuotekų tinklai, kurie užtikrins efektyvų lietaus vandens surinkimą ir sumažins užtvindymo riziką.
Dėkojama gyventojams už kantrybę ir supratingumą vykdant darbus.
Šaltinis: Šakių rajono savivaldybė