Šiandien, visame pasaulyje minint Tarptautinė kovos su skurdu dieną, svarbu prisiminti, kad skurdas vis dar opi problema didelėje dalyje šalių, o jo mažinimas reikalauja kompleksinių priemonių ir bendrų pastangų.
„Sūduvos gidas“ apžvelgia svarbiausius principus, kurie gali padėti kovoti su skurdu.
1. Ekonominių galimybių plėtra
Stabilus darbo rinkos vystymas ir naujų darbo vietų kūrimas yra kertinis akcentas mažinant skurdą. Investicijos į verslumą ir mažąsias įmones gali leisti sukurti naujas darbo vietas, o socialiniai verslai, orientuoti į pažeidžiamas grupes, padeda žmonėms grįžti į darbo rinką ir užsidirbti.
2. Socialinė parama
Be ekonominės plėtros, svarbu nepamiršti ir tinkamos socialinės paramos. prieinama ir tinkama. Išmokos, sveikatos priežiūros sistema, būsto įsigijimo programos reikiamu momentu gali padėti įveikti užklupusius sunkumus.
3. Švietimas ir profesinis rengimas
Investicijos į švietimą ir profesinį rengimą padeda žmonėms įgyti įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje. Įgautas išsilavinimas atveria galimybes geresniam uždarbiui, pagerina gyvenimo kokybę.
4. Bendruomenės įsitraukimas
Bendruomenių stiprinimas yra itin svarbus žingsnis kovojant su skurdu. Vietos verslų, švietimo, NVO ir kultūros įstaigų iniciatyvos gali pagerinti gyvenimo sąlygas ir padėti žmonėms, suteikti vilties.
5. Politikos sprendimai ir valstybinės iniciatyvos
Visgi, didžiausią įtaką kovoje su skurdu su politiniai sprendimai – tinkama socialinės apsaugos politika, skirdama išmokas ir subsidijas būstui, švietimui ir sveikatai, bei kuriant teisingą, gyvenimo sąlygas atitinkančią mokesčių sistemą, mažina nelygybę.
Skurdo mažinimas reikalauja visapusiško požiūrio bei bendradarbiavimo. Įgyvendinus šiuos siekius, gali pasiekti ilgalaikį gerovę kuriantį rezultatą.