Rudenį daugelis žmonių susiduria su pirmaisiais peršalimo simptomais. Tarp jų – užsikimšusi nosis ir sloga. Abu kelia diskomfortą, o dar ir pasitaiko atvejų, kai gydant slogą, ši ilgainiui užsikemša ar atvirkščiai.
„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė teigia, kad šių bėdų galima išvengti paprasčiausiai pasirinkus tinkamą gydymą.
Užsikimšusi nosis – teisingas gydymas itin svarbus
„Kai nosies gleivinė patinsta, ji užblokuoja oro srautą per nosies kanalus. Užsikimšusi nosis pradeda trukdyti laisvam kvėpavimui ir ilgainiui sukelia diskomfortą sergančiajam tiek dienos metu, tiek ypatingai stengiantis užmigti. Dėl to, gydant užsikimšusią nosį, svarbiausia sumažinti gleivinės paburkimą. Tam dažniausiai naudojami dekongestantai – vaistiniai preparatai, kurie sutraukia nosies gleivinės kraujagysles ir todėl išskyros iš nosies nuteka lengviau“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Dekongestantai daugeliui atpažįstami kaip nosies purškalai, visgi, vaistininkė pastebi, iki šiol ne visi žino, kaip juos teisingai vartoti.
„Nosies purškalus su dekongestantais į nosies ertmę reikėtų purkšti ne daugiau kaip 3 kartus per dieną po vieną paspaudimą į kiekvieną šnervę, taip pat šis gydymas taikomas ne ilgiau kaip 5-7 paras. Priešingu atveju gali išsivystyti priklausomybė šiems purškalams. Taip yra dėl to, kad šie purškalai gali palengvinti nosies užgulimą, tačiau ilgainiui mūsų nosies gleivinė pripranta ir natūraliai simptomo numalšinimui pareikalauja vis daugiau papurškimų“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Sloga – vargina ne tik ji, bet ir odos išsausėjimas
Pasak vaistininkės, atsiradus slogai, ilgainiui pradeda varginti ne tik nuolat „tekanti“ nosis, bet ir odos išsausėjimas, peršėjimas bei paraudimas aplink ją.
„Nepamirškite svarbiausios taisyklės – gydant slogą svarbu ne sustabdyti gleivinių išsiskyrimą, o jį skatinti. Gleivės yra natūrali organizmo gynybos priemonė. Jos padeda išvalyti kvėpavimo takus nuo virusų, bakterijų, dulkių ir kitų dirgiklių. Kai žmogus suserga, nosies gleivinė gamina daugiau gleivių, kad galėtų „spąstuose“ sulaikyti ir po to pašalinti ligos sukėlėjus. Taigi, jei gleivių išsiskyrimą slopinsime, organizmas gali ilgiau kovoti su infekcija“, – pasakoja „Eurovaistinės“ vaistininkė G. Nienė.
Tad pirmiausia ji rekomenduoja naudoti nosies purškalus su fiziologiniu tirpalu, kurie padėtų išplauti perteklines gleives ir išlaikyti nosies ertmę drėgną.
„Jeigu oda aplink nosį tampa išsausėjusi ir skausminga, pabandykite naudoti drėkinančius kremus, kurių sudėtyje nebūtų alkoholio ir kvapiųjų medžiagų. Taip sudrėkinsite ir nuraminsite sudirgusią odą. Taip pat rinkitės švelnesnes nosies servetėles“, – pataria vaistininkė G. Nienė.